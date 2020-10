Geral Criador de software antivírus, John McAfee é preso na Espanha por crimes financeiros

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2020

John McAfee foi preso no aeroporto de Barcelona. (Foto: Facebook/Reprodução)

O criador de software antivírus John McAfee foi preso no aeroporto de Barcelona, no último sábado (3), por autoridades espanholas. Segundo uma fonte da polícia nacional, ele é indiciado pelos Estados Unidos sob acusações de ter cometido crimes financeiros, incluindo sonegação de impostos. McAfee foi preso quando estava prestes a embarcar em um voo para Istambul com um passaporte britânico, informou a fonte.

Autoridades dos EUA afirmam que McAfee sonegou impostos e não informou ganhos de milhões de dólares por meio da promoção de criptomoedas e trabalho de consultoria e venda de direitos sobre a história de sua vida para um documentário. O órgão de regulação do mercado de capitais dos Estados Unidos, a SEC, o acusa de ter levantado US$ 23,1 milhões em compensações por ter feito recomendações enganosas sobre criptomoedas.

A acusação, estabelecida em junho e revelada na segunda-feira (5), aponta que McAfee não pagou impostos de 2014 a 2018, apesar de ter recebido “receitas consideráveis” de várias fontes.

McAfee teria evitado o pagamento de impostos, ordenando que sua renda fosse depositada nas contas de terceiros, incluindo contas em criptomoedas. Ele também é acusado de esconder seus bens da administração tributária dos Estados Unidos: imóveis, um iate e um carro, os quais também estariam em nome de outras pessoas.

Uma fonte da área judicial disse que McAfee foi apresentado a um juiz por meio de videoconferência e enviado à prisão onde aguardaria o processo de extradição para os EUA.

Depois que foi preso, a conta oficial de McAfee no Instagram publicou a mensagem “McAfee Livre” com uma foto dele. A pessoa que administra a conta não retornou a pedidos de comentários da agência de notícias Reuters.

McAfee é uma figura controversa dentro e fora do setor de tecnologia. Essa não é a primeira vez que ele é preso. No ano passado ele foi detido em um porto na República Dominicana com várias armas no próprio iate.

Em 2012, McAfee também ganhou as manchetes depois que a polícia de Belize começou a investigar a morte de um vizinho do empresário, Gregory Faull. McAfee estava entre os suspeitos.

O crime não foi solucionado e, quando a polícia foi ao local para investigar, encontrou-o morando com uma garota de 17 anos e com um grande número de armas em casa. McAfee não perdeu tempo em deixar o país centro-americano, em uma fuga que deixou a imprensa em suspense por mais de um mês. Ele deixou o país dizendo que temia por sua própria segurança, mas que não tinha “nenhuma conexão” com o crime.

A família do falecido entrou com um processo por homicídio culposo e, no ano passado, um tribunal da Flórida ordenou que o empresário pagasse mais de 25 milhões de dólares de indenização.

McAfee também já se lançou candidato nas eleições americanas de 2016 e 2020. As informações são das agências de notícias Reuters e AFP.

