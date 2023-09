Mundo Criança é encontrada dormindo em floresta nos Estados Unidos usando cachorro como travesseiro

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Menina de 2 anos dormia deitada em cima do Springer inglês da família e voltou pra casa Foto: Reprodução/Redes Sociais Menina de 2 anos dormia deitada em cima do Springer inglês da família e voltou pra casa (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma menina de 2 anos foi encontrada, na última quarta-feira (20), dormindo em uma floresta no estado norte-americano de Michigan usando seu cachorro como travesseiro.

Os soldados foram chamados na zona rural de Faithorn, em Michigan, por volta das 20h de quarta, depois que a criança, Thea Chase, saiu de sua casa, disse o tenente da Polícia do Estado de Michigan, Mark Giannunzio.

Faithorn é uma pequena cidade a cerca de um quilômetro e meio a leste da fronteira com Wisconsin, no norte de Michigan. Brooke Chase, mãe de Thea, disse que teve o instinto de olhar a filha, que estava brincando com o tio no quintal. O tio se descuidou e a menina desapareceu.

Eles procuraram por cerca de 20 minutos antes de ligar para o marido de Chase e para a polícia.

A Polícia do Estado de Michigan fez buscas com drones e cachorros farejadores, enquanto membros da comunidade formaram seu próprio grupo de busca para ajudar a localizar a criança.

Por volta da meia-noite, quatro horas depois que a polícia foi acionada pela primeira vez, um amigo da família que procurava Thea em um quadriciclo encontrou o Rottweiler da família Chase, Buddy, que começou a latir ao se aproximar, de acordo com Chase.

Quando Thea voltou para casa na traseira do quadrículo, a criança estava rindo e dizendo: “Oi, mamãe”, disse Chase. A temperatura era de cerca de 15 °C quando a criança foi encontrada. Thea estava bem após uma avaliação médica, segundo Giannunzio.

