Rio Grande do Sul Crianças de Santa Catarina colocam cartinhas dentro de doações para vítimas das chuvas: “Você não está sozinho”

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Gurizada de Chapecó teve a ideia de fazer as cartinhas amorosas ao povo gaúcho. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Chapecó)

Estudantes do 2º e 5º ano de uma escola municipal de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, decidiram fazer cartinhas e encaminhar mensagens de esperança às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

As correspondências foram colocadas dentro de cestas básicas que foram doadas para a região metropolitana de Porto Alegre, na sexta-feira (10).

“Oi, você não está sozinho”, diz um dos textos.

“Quero dizer que tudo vai passar. E nós, aqui de Chapecó, estamos torcendo por vocês”, escreveu outra criança.

O Rio Grande do Sul chegou a 136 mortos em razão dos temporais que atingem o estado desde o final de abril. No boletim da Defesa Civil, o estado ainda contabilizava 125 pessoas desaparecidas.

A professora Elizabete Gonçalves, da Escola Básica Municipal Demétrio Baldissarelli, conta que a ação surgiu após as crianças comentarem sobre as boas ações dos pais, demonstrando desejo de ajudar também.

“Surgiram várias ideias, entre elas a de fazer desenhos e escrever cartas para transmitir mensagens de esperança e solidariedade às vítimas das enchentes. Neste momento, as pessoas precisam de um olhar diferenciado para sentir que não estão sozinhas”, afirmou.

Entre os desenhos nas folhas coloridas, há helicópteros fazendo salvamentos, arco-íris simbolizando esperança e corações para demonstrar amor aos vizinhos do Rio Grande do Sul.

Muitos dos alunos possuem familiares na região. É o caso de Laura Valentina Sperotto, do 5º ano, que decidiu levar uma mensagem de conforto às vítimas.

“Eu tenho parentes que perderam suas coisas no Rio Grande do Sul, então eu desenhei corações, escrevi um texto com palavras de esperança como: Deus, amor e afetividade para que eles possam se sentir melhor e não ficar com o coração apertado”, disse.

Destino

A ideia de colocar as cartas nas cestas básicas foi das próprias crianças. A escola, então, acionou a a Secretaria de Educação para organizar a entrega do material, que ocorreu no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes, na quinta-feira (9).

Após escrever as cartas, o desafio que se apresentou foi pensar em uma forma de enviá-las para as famílias. Em um exercício colaborativo, as crianças sugeriram colocar elas nas cestas básicas destinadas ao Rio Grande do Sul.

Chapecó, conforme a contagem do Censo 2022 do IBGE, possui 254 781 habitantes, sendo o sexto município mais populoso de Santa Catarina. Quarta maior cidade do interior de Santa Catarina e a maior fora do litoral, Chapecó é a quarta cidade que mais gera movimento econômico no estado. Trata-se de um importante centro industrial, financeiro e educacional. É um grande exportador de produtos alimentícios industrializados além de maior produtor de proteína suína do país. As informações

