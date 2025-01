Geral Crime em Curitiba: bebê que havia sido sequestrado é encontrado

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2025

A polícia resgatou a pequena Eloah Pietra Almeida dos Santos, de 1 ano e seis meses, em um cativeiro em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. (Foto: Reprodução)

A polícia resgatou a pequena Eloah Pietra Almeida dos Santos, de 1 ano e seis meses, em um cativeiro em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), na última sexta-feira (24). A mulher, que sequestrou a menina ao se passar por uma agente de saúde, foi presa. Segundo a Polícia Civil, ela queria uma criança para criar como filha. O nome dela não foi divulgado.

Os agentes chegaram ao cativeiro após receberem informações de que o carro da suspeita, de 40 anos, tinha sido visto em Campo Largo. Após o resgate, a criança foi levada para a sede do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Trigre), em Curitiba, e depois, entregue à família. A bebê teve o cabelo cortado, pintado e alisado após ser sequestrada, para não ser reconhecida.

Em entrevista coletiva, na manhã de sábado, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson Teixeira, informou que a suspeita não tinha passagens pela polícia. Ela deve responder por subtração de incapaz e segundo o delegado, a polícia vai apurar outras condutas.

De avental e máscara, a mulher chegou à casa da família no bairro Parolin, por volta das 11h50, e se identificou como agente de saúde. Ela alegou que a mãe da criança, de 27 anos, precisava fazer um exame de sangue devido a uma denúncia de maus-tratos à bebê, segundo disse o secretário de segurança pública do Paraná, Hudson Teixeira, à RPC.

“As polícias do Paraná demonstraram mais uma vez sua capacidade técnica e integração para atuar de forma ágil e precisa na proteção das nossas crianças e famílias. Essa operação é um exemplo do compromisso do Estado com a segurança da população”, afirmou Hudson.

“A integração entre as equipes foi essencial para a operação. Encontramos a criança em segurança e garantimos seu resgate com rapidez”, explicou o delegado Thiago Teixeira, chefe do grupo Tigre.

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, ressaltou o trabalho conjunto das forças policiais. “A atuação coordenada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil reforça o profissionalismo e a integração das nossas equipes. Esse resultado demonstra o compromisso do Paraná com a proteção da população”, afirmou.

Em depoimento, a avó da criança relatou que a mulher ofereceu um líquido verde para a mãe beber e, em seguida, pediu que ambas entrassem em um carro branco, sem placas, da marca Fiat.

Quando já estavam dentro do veículo, a falsa agente pediu que a mãe colocasse a criança na cadeirinha de segurança. No momento em que a mãe desceu do carro para realizar o procedimento, a suspeita acelerou e fugiu com a bebê, deixando-a para trás.

Desesperada, a mãe voltou para casa pedindo ajuda e precisou ser encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após passar mal. A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) intensificou as buscas na região, com rondas para tentar localizar o veículo e identificar a sequestradora. As informações são do jornal O Globo e da Secretaria de Segurança Pública do Paraná.

Crime em Curitiba: bebê que havia sido sequestrado é encontrado

