Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Veículo com luzes intermitentes vermelhas acesas foi abordado na BR-116, em Guaíba Foto: PRF/Divulgação Veículo com luzes intermitentes vermelhas acesas foi abordado na BR-116, em Guaíba. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) interceptou, na noite de domingo (12), uma falsa viatura policial que trafegava com luzes de emergência ligadas na BR-116, em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O motorista, de 43 anos, estava armado. O homem foi preso.

Segundo informações divulgadas pela PRF na manhã desta segunda-feira (13), os policiais avistaram um Renault um Kwid com luzes intermitentes vermelhas acesas transitando em direção a Porto Alegre. Ao consultarem a placa do carro, descobriram que, apesar de parecer uma viatura policial descaracterizada, tratava-se de um veículo particular.

Ao ser abordado, o motorista disse que trabalhava em uma igreja. No interior do veículo, os agentes encontraram um revólver calibre 38 municiado, com a numeração raspada.

