Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um criminoso envolvido em furtos e arrombamentos de carros estacionados em postos de combustíveis na região metropolitana de Porto Alegre. A prisão aconteceu na BR 116, em São Leopoldo.

Na noite de segunda-feira (16), a PRF foi informada de que os ocupantes de um HB20 prata haviam furtado equipamentos e pertences de um automóvel que estava estacionado em um posto de combustível da Freeway. Na manhã desta terca-feira, o serviço de inteligência da PRF identificou o veículo transitando na BR 116, em São Leopoldo e acionou as equipes.

Ao avistarem o carro, policiais rodoviários federais deram ordem de parada para o condutor do HB20, que desobedeceu e tentou fugir, jogando objetos de dentro do veículo pela janela. Na sequência, outra equipe chegou em apoio e os PRFs conseguiram interceptar o carro.

O condutor, de 42 anos, um detento do regime semiaberto, com dezenas de ocorrências de furto em veículos, foi preso e conduzido à área judiciária local. Na rodovia, foram encontrados os objetos dispensados por ele: um rádio comunicador na frequência das polícias e dois dispositivos para desativação de alarmes automotores, conhecidos como “Chapolim”.

Funcionamento do equipamento

Tais dispositivos impedem a ativação do alarme dos carros. Quando alguém estaciona o veículo, ativa o alarme sem conferir se as portas realmente trancaram. No instante do acionamento, os criminosos acionam o Chapolim e impedem o funcionamento do alarme, deixando o carro aberto e desprotegido. Dessa forma, os criminosos furtam o estepe e outros objetos que encontrarem no carro.

