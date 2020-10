Geral Criminosos criam perfis falsos de pousadas e hotéis da Serra de Santa Catarina para aplicar golpes

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Hotéis da Serra catarinense estão sendo usados por criminosos para oferecer falsas promoções e aplicar golpes. (Foto: Reprodução)

Hotéis da Serra catarinense estão sendo usados por criminosos para oferecer falsas promoções e aplicar golpes. Pousadas de Lages, Urubici e Bom Jardim da Serra foram vítimas de páginas falsas que tentam clonar a conta de um aplicativo de mensagem dos clientes. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a investigação, os criminosos enviam mensagem dizendo que tem uma promoção ou que estão com desconto de 50% nas diárias e pedem para que as pessoas enviem dados, como o nome e o número de telefone.

Com essas informações, eles tentam clonar o aplicativo de mensagens. Uma mensagem é enviada dizendo que para a pessoa participar da promoção ou ter acesso ao desconto na diária é necessário enviar um código que a pessoa recebe no celular. Ao enviar esse código, o aplicativo de mensagens é clonado.

Depois, os golpistas se passam pela pessoa para pedir dinheiro aos contatos da vítima. A principal orientação da polícia é ligar para o estabelecimento e verificar se o que está sendo oferecido é verdade e não passar códigos pelo celular.

A Polícia Civil tem registrado denúncias deste tipo de crime em boletins de ocorrência. De acordo com o delegado regional Fabiano Schimitt, a orientação é que os clientes que forem abordados com essas mensagens façam a denúncia, que pode ser feita também por meio da delegacia virtual.

“Quando há informações referente a depósito em conta corrente ou mesmo de Whatsapp, há a formalização do inquérito policial e ali a postulação de algumas medidas solicitando quebras de sigilo para obter as informações necessárias”, disse o delegado.

Balneário Camboriú

Em outro caso, nesta quarta-feira (21), a Polícia Civil apreendeu uma lancha em Balneário Camboriú. A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e contou com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

A lancha está avaliada em R$ 400 mil e seria utilizada por um homem preso pela Polícia Civil de Santa Catarina e pela Polícia Federal no dia 23/09/2020, em Balneário Camboriú – o homem até então estava foragido da Justiça do Paraguai. A apreensão faz parte de uma investigação da DRE-DEIC sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A lancha ficou apreendida na sede da DEIC, em São José, e a destinação ficará a cargo da Justiça. As informações são do portal de notícias G1 e da Polícia Civil de SC.

