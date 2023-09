Política Criminosos invadem casa do ministro da Fazenda Fernando Haddad em São Paulo

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Criminosos arrombaram o portão, mas não conseguiram entrar e acabaram fugindo. (Foto: Reprodução)

A casa onde vive o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi alvo de assaltantes na madrugada dessa quinta-feira (14), no bairro de Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo.

O ministro afirmou que os criminosos arrombaram o portão, mas não conseguiram entrar e fugiram. Haddad informou que os ladrões ficaram apenas 3 minutos dentro do jardim da casa depois que o portão da residência foi arrombado. No quintal, tem um banner com a foto do ministro da eleição presidencial de 2018, na qual ele foi o candidato do PT à Presidência.

Haddad informou ainda que desconfia que os ladrões viram este banner. E que desistiram do roubo, temendo que estavam na casa do ministro e que o assalto teria — portanto — enorme visibilidade, o que os prejudicaria.

“Não faz sentido arrombar o portão principal, entrar no jardim, passar apenas três minutos e ir embora sem consumar a invasão. O banner que a Ana Estela [esposa de Haddad] deixou no jardim deve ter assustado os invasores”, informou Haddad.

O ministro e a filha estavam no imóvel no momento da tentativa de invasão.

Ação

Ainda segundo Haddad, a tentativa de assalto ocorreu por volta das 5h da manhã. Quando uma funcionária chegou para trabalhar, percebeu que o portão da residência tinha sido arrombado.

O ministro foi acordado e ao conferir as gravações de câmeras de segurança, descobriu que uma moto parou na porta da casa por volta de 3h. Uma pessoa desceu e arrombou o portão com alguma ferramenta.

Na sequência, chegou um carro e desceram quatro homens armados. Eles passaram pelo portão, mas não invadiram a residência e foram embora.

Policiais federais estão no imóvel para fazer uma perícia. Eles irão analisar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os assaltantes. A Polícia Civil também esteve na casa mais cedo para pegar impressões digitais.

A investigação será feita pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra do Patrimônio (Delepat).

O Ministério da Fazenda emitiu uma nota à imprensa sobre o ocorrido.

“O quintal da casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi invadido por quatro homens na madrugada desta quinta-feira (14). O ministro estava em casa. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel, na Zona Sul de São Paulo, registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal. O interior da residência não foi invadido e nada foi furtado. Os detalhes serão levantados pela investigação policial.”

