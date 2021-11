Porto Alegre Presos criminosos que tentaram invadir bar na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

A Orla conta com 72 câmeras de segurança Foto: Divulgação A Orla conta com 72 câmeras de segurança. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Guarda Municipal prendeu dois homens em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (24), após eles tentarem invadir um bar localizado no trecho 1 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, para furtar objetos do local.

A guarnição foi deslocada para atender a ocorrência depois que as câmeras de videomonitoramento flagraram os criminosos circulando na região. Com a dupla, foram apreendidas barras de alumínio das basculantes do estabelecimento comercial. A retirada do material visava facilitar a entrada dos ladrões no bar.

A prisão ocorreu por volta da 1h. A Orla conta com 72 câmeras de segurança, incluindo as do trecho novo. Pelo Twitter, o prefeito Sebastião Melo destacou a integração da tecnologia com a Guarda Municipal.

“Meus cumprimentos à Guarda Municipal que, nesta madrugada, prendeu dois homens furtando um bar no trecho 1 da Orla do Guaíba. A ação dos meliantes foi flagrada pelas câmeras de monitoramento do local. Tecnologia contra a bandidagem e a serviço do cidadão”, afirmou Melo.

“Esta ocorrência é mais um exemplo do grande sucesso de efetividade que é a integração entre tecnologia e serviço prestado na ponta para o cidadão. A rede de videomonitoramento são os olhos dos agentes de segurança. A utilização desta ferramenta vem auxiliando e muito na redução dos indicadores criminais. Graças às câmeras de segurança e agilidade do efetivo, conseguimos efetuar a prisão”, destacou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.

Os presos foram encaminhados para 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.

