Brasil Criminosos tomam sete ônibus para fazer barricada no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os veículos foram atravessados em uma via na região da comunidade da Tijuquinha Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Criminosos tomaram sete ônibus na tarde desta quarta-feira (16) e fizeram uma barricada para tentar impedir uma ação policial na zona oeste do Rio de Janeiro. Os veículos foram atravessados em uma via na região da comunidade da Tijuquinha.

Segundo a PM (Polícia Militar), não há reféns em posse dos bandidos e também não há registro de feridos. A PM informa que a ação criminosa tem o objetivo de tentar atrapalhar uma operação policial que está em curso na região.

Até as 13h30, ao menos quatro coletivos já haviam sido removidos das vias. De acordo com a tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM no Rio de Janeiro, os criminosos tomaram as chaves dos ônibus, posicionaram os coletivos em pontos de acesso às comunidades e jogaram as chaves fora.

“Nesse momento, não há o que se falar de sequestro ou em pessoas feitas reféns ou feridas. Foi tão somente uma retaliação dos criminosos em reação a uma presença do Bope [Batalhão de Operações Policiais Especiais]”, afirmou a porta-voz da corporação. “Os criminosos, tentando dissuadir a atuação policial, usam esse tipo de estratégia”, acrescentou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/criminosos-tomam-sete-onibus-para-fazer-barricada-no-rio-de-janeiro/

Criminosos tomam sete ônibus para fazer barricada no Rio de Janeiro

2024-10-16