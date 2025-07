Rio Grande do Sul Criminosos usam o nome do Judiciário gaúcho para aplicar golpes; saiba como se proteger

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os criminosos usam informações públicas para criar documentos forjados, enviados por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens Foto: TJRS/Divulgação Os criminosos usam informações públicas para criar documentos forjados, enviados por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens. (Foto: TJRS/Divulgação) Foto: TJRS/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O SIJ (Serviço de Inteligência do Judiciário) do Rio Grande do Sul identificou uma nova tentativa de golpe contra os cidadãos gaúchos que envolve o envio de mensagens falsas, com aparência de intimações ou comunicados oficiais da Justiça.

Os criminosos usam informações públicas para criar documentos forjados, enviados por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens, com tom alarmista e ameaças legais, como citações ao Código de Processo Civil. O objetivo é levar a vítima a clicar em links maliciosos, que podem roubar dados pessoais ou instalar vírus nos dispositivos.

Confira algumas dicas para não cair no golpe:

– Desconfiar de comunicações inesperadas: tribunais e órgãos oficiais não costumam enviar intimações ou solicitar pagamentos urgentes por meio de canais informais como WhatsApp ou e-mails não institucionais. Sempre questionar a legitimidade de qualquer mensagem que pareça alarmante ou peça uma ação imediata.

– Verificar o remetente: antes de qualquer ação, o Judiciário orienta sempre a verificação do endereço de e-mail completo do remetente. Comunicações oficiais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, sempre virão de domínios terminados em “@tjrs.jus.br”. Endereços com finais estranhos ou nomes de empresas privadas não são canais oficiais.

– Nunca clicar em links suspeitos: a recomendação mais importante é nunca clicar em links ou baixar anexos de e-mails ou mensagens de origem duvidosa. Passe o mouse sobre o link (sem clicar) para ver o endereço real para o qual ele aponta. Se o endereço parecer suspeito, não clique.

– Consultar canais oficiais: caso tenha dúvidas sobre a veracidade de uma intimação, entre em contato diretamente com o Fórum de sua comarca ou consulte seu advogado de confiança. Utilize sempre os números de telefone e sites oficiais que você mesmo pesquisou, e não os contatos fornecidos na mensagem suspeita.

– Atenção a erros: mensagens fraudulentas frequentemente contêm erros de gramática, pontuação ou formatação, o que é um forte indício de golpe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/criminosos-usam-o-nome-do-judiciario-gaucho-para-aplicar-golpes-saiba-como-se-proteger/

Criminosos usam o nome do Judiciário gaúcho para aplicar golpes; saiba como se proteger

2025-07-04