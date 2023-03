Economia Criptomoedas: Estados Unidos e Alemanha fecham serviço cripto ChipMixer sob acusação de lavagem de 3 bilhões de dólares

Por Redação O Sul | 16 de março de 2023

O serviço supostamente permitia que criminosos ofuscassem a fonte da criptomoeda roubada. (Foto: Reprodução)

Autoridades dos Estados Unidos e da Alemanha fecharam o ChipMixer, um serviço de criptomoedas supostamente usado para lavar bilhões de dólares em receitas ilícitas, disseram autoridades na quarta-feira (15).

Grupos de ransomware, supostos hackers norte-coreanos, usuários do mercado da dark web e fornecedores que compraram e venderam informações financeiras roubadas usaram o site, que processou mais de US$ 3 bilhões em transações ilícitas, de acordo com o Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA.

Inteligência militar russa

O bitcoin usado por uma unidade de inteligência militar russa para comprar ferramentas de hackers também fluiu pelo site, de acordo com o Departamento de Justiça.

A polícia alemã apreendeu US$ 46 milhões em criptomoedas como parte da operação, bem como servidores usados para administrar o site, de acordo com as autoridades.

“O ChipMixer facilitou a lavagem de criptomoedas, especificamente bitcoin, em uma vasta escala internacional, incentivando atores nefastos e criminosos de todos os tipos a evitar a detecção”, disse a procuradora Jacqueline C. Romero, do Distrito Leste da Pensilvânia, em um comunicado.

O serviço supostamente permitia que criminosos ofuscassem a fonte da criptomoeda roubada.

Roubo de identidade

Os promotores da Filadélfia acusaram Minh Quốc Nguyễn, 49, do Vietnã, de lavagem de dinheiro relacionada à operação da ChipMixer. O morador de Hanói é acusado de roubo de identidade e meios de publicidade aberta para subverter os controles de lavagem de dinheiro.

Nguyễn não está sob custódia da polícia, disse um porta-voz do Departamento de Justiça. A Bloomberg não conseguiu localizar um representante de Nguyễn para comentar o caso.

O site do ChipMixer atualmente exibe uma imagem informando que foi apreendido pelo FBI (Polícia Federal dos EUA). Esse site inclui um link “para relatar mais informações sobre o ChipMixer e seus operadores”.

Os chamados serviços de mixagem de criptoativos viraram foco de autoridades em todo o mundo. Em agosto de 2022, o misturador de criptomoedas Tornado Cash foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA. No início daquele ano, o Blender.io também foi atingido por sanções. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

