Crise entre Cristiano Ronaldo e Manchester United ganha novo capítulo

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

O atacante está irritado por conta de uma redução salarial de 25% imposta em seu contrato. (Foto: Reprodução)

A crise entre Cristiano Ronaldo e Manchester United ganhou mais um capítulo. Segundo o “The Times”, o atacante está irritado por conta de uma redução salarial de 25% imposta em seu contrato caso os Red Devils não jogassem a Champions League.

Na última temporada da Premier League, os Diabos Vermelhos encerraram sua participação na 6ª colocação, conquistando vaga apenas para a Liga Europa. No entanto, o veterano argumenta que ele não teve responsabilidade no fracasso da equipe.

O atleta, que marcou 18 gols na última edição do Campeonato Inglês, é quem terá o maior impacto, uma vez que possuía o salário mais alto do elenco. Assim como o português, todo o elenco irá sofrer a punição.

Justamente por não estar na Champions League, Cristiano Ronaldo buscava uma saída no mercado de transferências. No entanto, o jogador vem encontrando dificuldades em deixar o Manchester United.

Sporting

Segundo o jornal espanhol “Marca”, Cristiano Ronaldo pode estar próximo de retornar ao Sporting Lisboa, clube que o revelou para o futebol. Ainda de acordo com a publicação, o empresário de CR7, Jorge Mendes, trabalha para viabilizar o acordo. O astro português vê com bons olhos um possível retorno ao Sporting, visto que o clube de Lisboa disputa a Uefa Champions League.

Cristiano Ronaldo teve seu nome ligado a diversos clubes da elite europeia nesta janela de transferências. Bayern de Munique, Chelsea, PSG, Atlético de Madrid e o próprio Sporting surgiram como possíveis destinos para o craque.

A equipe de Lisboa revelou CR7 para o futebol em 2002, quando a então promessa tinha apenas 17 anos. Na temporada seguinte, Cristiano foi contratado pelo Manchester United de Sir Alex Ferguson.

Após nove temporadas no Real Madrid, Cristiano Ronaldo defendeu a Juventus entre 2018 e 2021, antes de retornar aos Diabos Vermelhos. Seu contrato com o time de Old Trafford é válido até junho de 2023.

Em outra frente, Rúben Amorim, técnico do Sporting, ameaça se demitir caso os Leões busquem a contratação de Cristiano Ronaldo, segundo o “Sunday Times”. O clube português vem sendo cotado como um dos possíveis destinos para o atacante nesta temporada.

Preterido pelo técnico Erik ten Hag na equipe titular dos Red Devils, o atleta busca uma saída para um time que irá jogar na Champions League.

Nos últimos dias, Pablo Longoria, presidente do Olympique Marseille, demonstrou irritação com os rumores sobre uma possível contratação do veterano de 37 anos pelo clube francês. Luciano Spalletti, técnico do Napoli, também negou que os italianos tenham conversas com o atleta.

No início da janela de transferências, Chelsea, Bayern de Munique e Atlético de Madrid também fecharam as portas para Cristiano Ronaldo. O jogador tem contrato com o Manchester United até 2023 e a tendência é de que permaneça na Inglaterra. As informações são do site Lance.

