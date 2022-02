Mundo Putin diz que Rússia está aberta ao diálogo, mas interesses “não são negociáveis”

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Putin em mensagem do Dia do Defensor da Pátria. Foto: Reprodução/Kremlin Putin em mensagem do Dia do Defensor da Pátria. (Foto: Reprodução/Kremlin) Foto: Reprodução/Kremlin

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou em mensagem de vídeo nesta quarta-feira (23) que os interesses do país são “não negociáveis” – mas disse que a Rússia está aberta ao diálogo para “os problemas mais difíceis”.

“Vemos o quão difícil está se desenvolvendo a situação internacional, que perigos os desafios atuais representam, como o enfraquecimento do sistema de controle de armas ou a atividade militar do bloco da Otan“, disse Putin em um vídeo divulgado pelo Kremlin para o feriado nacional do Dia do Defensor da Pátria.

“Ao mesmo tempo, os apelos da Rússia para construir um sistema de segurança igual e indivisível que proteja de forma confiável todos os países permanecem sem resposta”, afirmou o líder russo.

A Rússia está “sempre aberta ao diálogo direto e honesto, para encontrar soluções diplomáticas para os problemas mais difíceis”, disse Putin, acrescentando: “Mas repito: os interesses da Rússia e a segurança de nossos cidadãos não são negociáveis ​​para nós”.

Entenda o conflito

Após meses de escalada militar e intemperança na fronteira com a Ucrânia, a Rússia está aumentando a pressão sobre seu ex-vizinho soviético, ameaçando desestabilizar a Europa e envolver os Estados Unidos.

A Rússia vem reforçando seu controle militar em torno da Ucrânia desde o ano passado, acumulando dezenas de milhares de tropas, equipamentos e artilharia nas portas do país. A mobilização provocou alertas de oficiais de inteligência dos EUA de que uma invasão russa pode ser iminente.

Nas últimas semanas, os esforços diplomáticos para acalmar as tensões não chegaram a uma conclusão. Foi reconhecida pelo presidente russo Vladimir Putin, na segunda-feira (21), a independência de Donetsk e Luhansk, duas áreas separatistas ucranianas.

A escalada no conflito de anos entre a Rússia e a Ucrânia desencadeou a maior crise de segurança no continente desde a Guerra Fria, levantando o espectro de um confronto perigoso entre as potências ocidentais e Moscou.

Nesta terça-feira (22), países como Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido anunciaram duras sanções a bancos e oligarcas russos. As determinações dos EUA, por exemplo, incluem o bloqueio total em dois bancos russos, proibição de financiamento e negociação de dívidas com o mercado do Ocidente.

