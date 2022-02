Últimas Cristiano Ronaldo atinge a marca de 400 milhões de seguidores no Instagram

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2022

Em janeiro, Cristiano já tinha 387 milhões de seguidores. Foto: Reprodução Em janeiro, Cristiano já tinha 387 milhões de seguidores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O craque Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 400 milhões de seguidores no Instagram um dia após o seu aniversário de 37 anos, que foi comemorado no dia 5 de fevereiro. O jogador do clube inglês Manchester United se tornou a primeira pessoa no mundo a conseguir esse número.

Em janeiro, Cristiano já tinha 387 milhões de seguidores. Entre os 10 mais seguidos do mundo estão: Kylie Jenner, Lionel Messi, Ariana Grande, Dwayne Johnson , Selena Gomez, Kim Kardashian, Beyoncé, Justin Bieber e Kendall Jenner.

Documentário

Já estreou na Netflix, o documentário “I Am Georgina” (Eu Sou Georgina), sobre a vida da companheira de Cristiano Ronaldo. No programa a modelo e influencer assegura que, apesar do luxo como vivem, eles são “como qualquer outra família”.

A modelo e influenciadora – que tem uma filha de 4 anos, Alana, com o jogador do Manchester United, e é madrasta de Cristiano Jr, 11, e dos gêmeos Eva e Mateo, de quatro e está grávida de gêmeos – insistiu que sua vida de luxo não significa que eles sejam diferentes dos outros.

“Somos como qualquer outra família. Tomamos café da manhã juntos, Cris vai treinar, eu me arrumo para fazer qualquer coisa que precise fazer. Se tenho que cuidar da casa, faço isso, ou férias, uma viagem, um projeto, meus filhos. Para mim, minha casa é meu templo, um lugar para descansar, eu tenho a paz que preciso lá. Eu tenho um sentimento de família, sou valorizada, mimada e amada”, assegura. A modelo entende que “tem sorte”, e insiste que sabe como é “não ter nada”.

De acordo com o jornal The Sun, ela acrescentou no documentário: “Eu não acho que sou um fenômeno, mas me considero uma mulher com sorte, porque sei o que é não ter nada e o que é ter tudo. Quando eu era pequena, eu sonhava em ter uma linda família, construir uma casa. Eu sonhava em ter o príncipe encantado do meu lado. E agora eu tenho um, com filhos lindos que me dão muito amor. E sim, posso dizer que ‘sonhos se realizam’”, avisa. Cristiano também aparece no programa e descreve seus filhos como “sua vida inteira”.

