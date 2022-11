Esporte Cristiano Ronaldo diz que se aposenta caso Portugal vença a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2022

“Eu estou muito otimista", disse o português. Foto: Reprodução/Twitter “Eu estou muito otimista", disse o português. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Aproveite bem os jogos de Portugal nesta Copa do Mundo, pois podem ser os últimos da carreira de Cristiano Ronaldo. Durante sua bombástica entrevista ao jornalista Piers Morgan na TV inglesa, o atacante português afirmou que, caso a seleção de seu país conquiste o título mundial no Catar, ele pode se aposentar logo após a final, marcada para 18 de dezembro.

“Sim. Aposentado. 100%”, declarou Ronaldo ao ser indagado sobre a possibilidade.

Com uma de suas mais talentosas gerações na história, a seleção portuguesa é cotada como possível candidata ao inédito título mundial. Contudo, o atacante de 37 anos de idade reconhece que a equipe tem uma tarefa inglória, já que terá pela frente Uruguai, Coreia do Sul e Gana no Grupo H, e ainda cruza com o Grupo G, do Brasil, nas oitavas de final.

“Eu estou muito otimista. Nós temos um treinador fantástica e uma boa geração de jogadores de futebol. Estou ansioso que faremos uma incrível Copa do Mundo. Vai ser duro, extremamente difícil, mas é claro que nós vamos competir”, afirmou.

Porém, caso o sonho de Cristiano não se realize e Portugal não vença a Copa, o atacante se vê jogando profissionalmente por mais três anos, com a intenção de se aposentar aos 40 anos. Ele atualmente tem contrato com o Manchester United, mas teceu duras críticas à direção do clube na mesma entrevista, e seu futuro na equipe pós-Copa é incerto.

Desde que retornou ao futebol britânico, CR7 vive altos e baixos nos “Red Devils” de Manchester. Em seu primeiro ano, foi o único destaque de um clube que teve três treinadores em uma só temporada. Já nos primeiros meses da atual temporada, desavenças com o holandês Erik Ten Hag, novo comandante da equipe, o levaram a perder espaço na equipe titular.

Preparação

Cristiano Ronaldo não participou do amistoso de Portugal contra a Nigéria, nesta quinta-feira (17), em Lisboa. Este foi o último jogo de preparação antes da viagem ao Catar para a Copa do Mundo. Os portugueses golearam por 4 a 0.

Cristiano Ronaldo foi à Cidade do Futebol, em Oeiras, mas não participou do treino de sua seleção. O capitão teve um quadro de “indisposição gástrica”, segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol, e não foi a campo.

A seleção portuguesa vai desembarcar em Doha nesta sexta-feira (18). Portugal está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Uruguai, Coreia do Sul e Gana. A estreia será no dia 24 de novembro, contra o país africano.

