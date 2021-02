Esporte Cristiano Ronaldo festeja os 36 anos em família e reflete sobre carreira

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Data marca os 20 anos da trajetória profissional do português no futebol Foto: Reprodução/Instagram Data marca os 20 anos da trajetória profissional do português no futebol. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo completou 36 anos nesta sexta-feira (05). O jogador da Juventus publicou em seu Instagram uma foto da comemoração com a família e refletiu sobre a carreira, já que a data também marca seus 20 anos como atleta profissional.

Sua noiva e seus quatro filhos participaram da celebração. Cristiano e Georgina Rodriguez estão juntos desde 2016, quando se conheceram em um evento de moda. Ele e a modelo têm uma filha, Alana Martina, de 2 anos. A espanhola também assumiu o papel de mãe dos outros filhos de CR7, Cristiano Ronaldo Jr., de 10,e Mateo Ronaldo e Eva Maria, gêmeos de 3. As crianças foram uma produção independente do craque, que jamais revelou publicamente o nome da mulher – ou mulheres – que geraram os três.

“36 anos, inacreditável! Parece que tudo começou ontem, mas essa jornada já está cheia de aventuras e histórias para lembrar. Minha primeira bola, meu primeiro time, meu primeiro gol … O tempo voa!”, começou ele.

No texto, Ronaldo relembra sua trajetória e agradece pelo apoio que recebeu ao longo da carreira. “Da Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turim, mas acima de tudo, do fundo do coração ao mundo…dei tudo o que pude, nunca me segurei e sempre tentei entregar a melhor versão possível de mim. Em troca, vocês me deram seu amor e admiração, sua presença e seu apoio incondicional. E por isso, nunca serei capaz de agradecer o suficiente. Eu não poderia ter feito sem vocês”, agradeceu ele.

O craque português ainda disse que não pode garantir mais 20 anos de carreira, mas promete total desempenho enquanto estiver em campo. “Ao comemorar meu 36º aniversário e meu 20º como jogador de futebol profissional, lamento não poder prometer a vocês mais 20 anos assim. Mas o que posso prometer a vocês é que, enquanto eu continuar, vocês nunca receberão menos do que 100% de mim!”, acrescentou.

Por fim, ele agradeceu novamente pelo apoio e, principalmente, pelas mensagens de aniversário que tem recebido ao longo do dia. “Obrigado mais uma vez por todo o seu apoio e por suas amáveis ​​mensagens e iniciativas durante este dia. Significa muito para mim e todos vocês têm um lugar especial em meu coração”, concluiu.

