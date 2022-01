Esporte Cristiano Ronaldo investe mais de 40 mil reais em câmara hiperbárica

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2022

Cristiano Ronaldo faz de tudo para manter a parte física em dia. (Foto: Instagram/Reprodução)

Atuando em alto nível aos 36 anos, Cristiano Ronaldo quer prolongar a carreira o máximo possível. Para isso, o jogador, que espera gêmeos com a esposa Georgina Rodríguez, investiu pesado em um tratamento de alta tecnologia: comprou uma câmara hiperbárica para sua casa em Manchester, segundo o jornal inglês “The Sun”.

O equipamento permitirá ao craque passar por oxigenoterapia, uma técnica de exposição ao oxigênio sob pressão diferenciada que facilita o tratamento de lesões e melhora o rendimento físico. O preço da máquina varia de 8 mil (44 mil reais) a 21 mil dólares (116 mil reais), podendo até ultrapassar esses valores.

A tecnologia já é conhecida pelo craque, que passou por sessões de oxigenoterapia em Ibiza, em 2016, para se recuperar de uma lesão no joelho. Mas o acesso ao tratamento na cidade inglesa e nos arredores é escasso, o que motivou a compra.

Segundo o “The Sun”, Ronaldo já havia investido pesado anteriormente em outro equipamento: uma câmara de gelo no valor de 50 mil libras, cerca de 380 mil reais.

O gajo volta a campo nesta segunda-feira, às 14h30. Seu Manchester United recebe o Wolverhampton, pela Premier League.

Estátua virou polêmica

Uma homenagem a Cristiano Ronaldo na Índia virou tema de debate social e alvo de críticas. O governo do estado de Goa, ex-colônia portuguesa, resolveu instalar uma estátua do craque do futebol mundial na região oeste do estado como uma forma de “inspirar os jovens” e popularizar o esporte. Porém, após a homenagem ser inaugurada nesta semana, uma polêmica tomou conta do local.

A imprensa indiana vem relatando que a população local ficou insatisfeita ao ver uma personalidade portuguesa exaltada em pleno aniversário de 60 anos de independência de Goa, uma das últimas regiões da Índia a conseguir se libertar do domínio colonial. O estado tem mais de 1,4 milhões de habitantes e tem o português como uma das línguas locais.

“Erguer uma estátua de um jogador português neste ano é um sacrilégio. Há muitas pessoas que lutaram pela liberdade de Goa que foram insultadas. Condenamos isso”, reclamou o ativista Guru Shirodkar.

Os jornais locais relataram que, no dia da inauguração, muitas pessoas estiveram no local e mostraram bandeiras pretas como protesto à instalação da estátua. O astro do Manchester United ainda não veio a público comentar o tema, embora a imprensa local relate que CR7 não tinha conhecimento da homenagem.

