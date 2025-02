Futebol Cristiano Ronaldo lidera ranking dos atletas mais bem pagos de 2024

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Em 2024, o português ganhou mais de US$ 100 milhões a mais que o segundo colocado. (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo foi o atleta mais bem pago de 2024, de acordo com uma lista compilada pela Sportico, ganhando aproximadamente US$ 260 milhões, mas nenhuma atleta feminina figurou entre os 100 primeiros. Os ganhos impressionantes do astro do futebol vieram de US$ 215 milhões em salário e premiações pelo Al-Nassr da Arábia Saudita e pela Seleção de Portugal, além de US$ 45 milhões em patrocínios fora de campo.

Aos 40 anos, ele tem desfrutado de uma espécie de renovação na carreira desde que se mudou para a Arábia Saudita, marcando 82 gols em 90 jogos pelo Al-Nassr e alcançando 900 gols na carreira em setembro do ano passado.

Ronaldo é um dos três jogadores de futebol a figurar no Top 10 após transferências milionárias para a Arábia Saudita, junto com Neymar e Karim Benzema, embora o astro brasileiro tenha retornado ao seu clube de origem, o Santos.

Em 2024, o português ganhou mais de US$ 100 milhões a mais que o segundo colocado, com o superastro Steph Curry, da NBA, faturando aproximadamente US$ 153,8 milhões — US$ 53,8 milhões em salário/premiações e US$ 100 milhões em patrocínios. Embora seu Golden State Warriors tenha feito uma campanha decepcionante na última temporada, Curry foi fundamental na conquista da medalha de ouro dos Estados Unidos na Olimpíada de Paris 2024.

O britânico Tyson Fury ficou em terceiro com ganhos reportados de US$ 147 milhões — US$ 140 milhões em salário/premiações e US$ 7 milhões em patrocínios — enquanto o rival histórico de Ronaldo nos gramados, Lionel Messi, ficou em quarto com ganhos estimados em US$ 135 milhões — US$ 60 milhões em salário/premiações e US$ 75 milhões em patrocínios.

A estrela do Los Angeles Lakers, LeBron James, completou o Top 5 com estimados US$ 133,2 milhões – US$ 48,2 milhões em salário/premiações e US$ 85 milhões em patrocínios. Dak Prescott foi o jogador da NFL mais bem pago, com o quarterback do Dallas Cowboys supostamente ganhando US$ 100,4 milhões, terminando na 12ª posição. Jalen Hurts — quarterback do Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl LIX — terminou em 65º com US$ 46,1 milhões.

Enquanto muitos atletas masculinos lucraram com seus talentos, nenhuma atleta feminina figurou no Top 100. A sensação do tênis americano Coco Gauff foi a atleta feminina mais bem paga do ano passado com estimados US$ 30,4 milhões, tendo vencido o título de duplas em Roland Garros, bem como o campeonato de simples no WTA Finals de fim de temporada.

Para referência, o último atleta na lista Top 100 da Sportico foi Daniel Jones, ex-quarterback do New York Giants e atual do Minnesota Vikings, que ganhou US$ 37,5 milhões. A tenista de 20 anos também fez história ao se tornar a mais jovem porta-bandeira dos Estados Unidos em Olimpíadas e a primeira tenista a carregar a bandeira pelos EUA.

De acordo com a Sportico, a lista top 100 inclui atletas de oito esportes e 27 países. No total, esses 100 ganharam US$ 6,2 bilhões em renda total em 2024, incluindo US$ 4,8 bilhões em salário e prêmios em dinheiro e US$ 1,4 bilhão em seus patrocínios fora de campo. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

Cristiano Ronaldo lidera ranking dos atletas mais bem pagos de 2024

