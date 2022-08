Futebol Cristiano Ronaldo no Borussia Dortmund? Entenda por que a negociação faria sentido para as partes

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

O jogador teria relatado a pessoas próximas, na Inglaterra, a vontade de atuar pelo clube alemão. (Foto: Reprodução)

O destino de Cristiano Ronaldo pode ser o Borussia Dortmund, da Alemanha. A notícia foi divulgada pelo jornal “Bild”, que informou que o jogador relatou a pessoas próximas, na Inglaterra, a vontade de atuar pelo clube alemão. Curiosamente, a transferência do astro para o país pode representar benefícios para todos os envolvidos: o atacante, o BVB e até para o Manchester United sairiam ganhando. Fatores que podem colaborar para o acerto.

A começar pelo Borussia Dortmund que, apenas com a especulação de que Ronaldo poderia defender as suas cores, viu as suas ações valorizarem 2,3%, segundo o “Tuttomercatoweb”, da Itália. Vencer a concorrência de clubes como Chelsea e Atlético de Madrid também significaria uma demonstração de força para o mercado.

Essa demonstração de força não é apenas pelo fato de ter um nome como Cristiano Ronaldo no elenco, mas também mostrar para o futebol europeu que não terá uma temporada de reconstrução após perder o norueguês Erling Haaland para o Manchester City. Ter o português significa se colocar a postos para disputar títulos.

Para Cristiano Ronaldo, jogar no Borussia Dortmund significaria ainda estar na elite do futebol europeu. Claro, não é do mesmo peso de um Real Madrid, Manchester United ou Juventus, mas a visão do mercado internacional é que o BVB compõe a galeria de clubes gigantes da Europa e que pode surpreender na atual temporada da Liga dos Campeões. Ou seja, a visão brasileira de ser uma “Série B” entre os grandes do continente não se aplica.

Ronaldo também encontrará um Borussia Dortmund pronto para ser resgatado, algo que combina com a sua imagem de herói. Mas o drama vai até a página dois. O BVB foi eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2021/22, mas foi até as quartas de final uma temporada antes. Também bateu nesta posição em 2016/17 e 2013/14. Já em 2012/13, foi vice-campeão da competição, sendo derrotado pelo Bayern de Munique na decisão.

Por falar em Bayern de Munique, esse é o principal desafio que Cristiano Ronaldo encontrará na Alemanha: a chance de destronar o atual decacampeão da Bundesliga. Imparável no país, é difícil imaginar que o Borussia Dortmund poderia rivalizar com os Bávaros – tanto que já foram derrotados na Supercopa da Alemanha desta temporada. Com o português, cria-se um clima de confiança e expectativa.

A soberania do Bayern as vezes acaba abafando os títulos conquistados pelo Borussia Dortmund, que existem. Os últimos foram a Copa da Alemanha de 2020/21 e a Supercopa do país em 2019. Ou seja, diferentemente do que poderia encontrar no Manchester United, Cristiano Ronaldo disputará finais e poderá colocar mais alguns troféus em seu currículo.

Adaptação também não deve ser problema para Cristiano Ronaldo porque terá um time dedicado a jogar para ele. Afinal, já era isso que acontecia com Erling Haaland, que terminou a última temporada com 29 gols marcados. Só mudam os astros: sai o norueguês, entra o português.

Para o Manchester United, a saída de Cristiano Ronaldo também faz sentido porque se livra do jogador de maior salário do elenco em uma temporada onde não disputará a Liga dos Campeões. Também escapa de um problema, já que há relatos de problemas no vestiário e com o técnico Erik ten Hag. Segundo o jornal “Mirror”, o clube inglês admite que errou na avaliação ao recontratá-lo em 2021. As informações são do jornal O Globo.

