Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Atacante português teve uma péssima atuação. (Foto: Reprodução)

O Manchester United está eliminado da FA Cup, a Copa da Inglaterra — e com requintes de crueldade. Na sexta-feira (4), o gigante inglês empatou por 1 a 1 com o Middlesbrough, atualmente na 2ª divisão, e depois perdeu por 8 a 7 nos pênaltis, caindo ainda antes das oitavas-de-final em Old Trafford.

No tempo regulamentar, Sancho fez o gol dos Red Devils, enquanto Crooks empatou para a equipe visitante. O tento do Middlesbrough, porém, foi bastante polêmico, já que Watmore claramente tocou com a mão na bola no lance.

Nas penalidades, os visitantes mostraram um aproveitamento incrível, acertando todas as suas cobranças. Os “Diabos Vermelhos”, porém, viram o jovem Elanga isolar por cima na última batida, decretando a derrota.

Essa foi a 1ª vez desde 1933 que o United foi eliminado em casa pelo Middlesbrough na tradicional Copa da Inglaterra.

Com o resultado, o Middlesbrough avança às oitavas-de-final da FA Cup, aguardando o sorteio para saber seu próximo rival. Já o Manchester United se despede da competição mata-mata e foca apenas na Premier League e na Champions.

O destaque

O goleiro do Middlesbrough, Lumley, teve uma atuação praticamente perfeita na partida. Primeiro, ele pulou muito bem no pênalti batido por Cristiano Ronaldo, atrapalhando o português e forçando a batida para fora. Na sequência do duelo, o atleta fez defesas espetaculares e mostrou excelente posicionamento o tempo todo.

De acordo com números do TruMedia, banco de estatísticas da ESPN, Lumley realizou 8 defesas difíceis na partida.

Na véspera de seu aniversário de 37 anos, Cristiano Ronaldo teve uma atuação simplesmente fantasmagórica. Logo no início da partida, ele bateu um pênalti de tornozelo e mandou a bola para fora, algo raro em sua carreira.

Na sequência da partida, cometeu erros e pixotadas que em nada lembraram os melhores dias de CR7. Certamente a partida de sexta será um raro dia para esquecer em sua linda trajetória.

Polêmica

O gol do Middlesbrough no tempo regulamentar foi polêmico, para dizer o mínimo. No lance, é possível ver claramente que a bola bate na mão de Watmore antes de Crooks colocar nas redes. No entanto, nem o árbitro Anthony Taylor e nem o VAR anularam a jogada, e o tento foi confirmado.

O Manchester United volta a campo na terça-feira (8), às 17h (de Brasília), contra o Burnley, pela Premier League, com transmissão pela ESPN no Star+. Já o Middlesbrough joga na quarta (9), às 16h45, contra o Queens Park Rangers, pela Championship, com transmissão também pela ESPN no Star+.

