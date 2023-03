Esporte Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador a fazer 100 gols em partidas oficiais por uma seleção

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Reserva na reta final da Copa do Mundo do Catar, Cristiano Ronaldo recebeu voto de confiança do novo treinador de Portugal. Foto: Reprodução/Twitter Reserva na reta final da Copa do Mundo do Catar, Cristiano Ronaldo recebeu voto de confiança do novo treinador de Portugal. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A estreia de Roberto Martínez no comando de Portugal não poderia ser melhor. No lotado Estádio Alvalade, em Lisboa, o comandante espanhol que assumiu a vaga deixada por Fernando Santos viu seus comandados aplicarem goleada de 4 a 0 sobre Liechtenstein, com direito a dois gols do astro Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador a fazer 100 gols em partidas oficiais por uma seleção.

Reserva na reta final da Copa do Mundo do Catar, Cristiano Ronaldo recebeu voto de confiança de Martínez, que o vê como importante para nova fase da seleção, e não decepcionou.

Cancelo abriu o placar no primeiro tempo aproveitando uma sobra. Na fase final, após Bernardo Silva ampliar, o camisa 7 apareceu para transformar o placar em goleada.

O ídolo de 38 anos fez o terceiro em cobrança de pênalti e fechou a conta em bela cobrança de falta, na entrada da área. Ele soltou uma bomba, no ângulo, e festejou com sua tradicional comemoração pela segunda vez no dia.

Portugal dorme no topo do Grupo J, que ainda registrou triunfo da Bósnia Herzegovina sobre a Islândia, por 3 a 0, e empate sem gols entre Eslováquia e Luxemburgo.

Outro recorde

O atacante de 38 anos tornou-se o jogador de futebol com mais por seleções nacionais: 197. A conta considera todas as seleções masculinas e usa dados oficiais da Fifa. Antes, o português estava empatado com Bader Al-Mutawa, ex-atacante do Kuwait. Cristiano igualou a marca de 196 quando saiu do banco de reservas e participou da derrota para o Marrocos, nas quartas de final da última Copa do Mundo.

Eliminatórias

A rodada de abertura das Eliminatórias da Euro 2024 ainda contou com jogos do Grupo H. E todos terminaram com vencedores. A forte Dinamarca fez 3 a 1 na Finlândia em seus domínios, enquanto a Eslovênia anotou 2 a 1 em visita ao Casaquistão. Já a Irlanda do Norte foi ainda melhor, com 2 a 0 na casa de San Marino.

Arábia Saudita

O astro Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, concedeu entrevista coletiva e elogiou a liga em que atua. Sua equipe disputa ponto a ponto a liderança do torneio local, onde o camisa sete já é destaque.

Cristiano acertou com o novo clube em dezembro de 2022, e destacou como Campeonato Saudita o surpreendeu positivamente, apostando na transformação em potência mundial nos próximos anos.

“O Campeonato Saudita é muito competitivo. Não é como a Premier League, não vou mentir, mas é uma liga que me surpreendeu positivamente. Em cinco, seis, sete anos, se eles continuarem assim, serão a quarta ou quinta melhor liga do mundo”, declarou Cristiano Ronaldo, em entrevista coletiva na quarta-feira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cristiano-ronaldo-se-torna-o-primeiro-jogador-a-fazer-100-gols-em-partidas-oficiais-por-uma-selecao/

Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador a fazer 100 gols em partidas oficiais por uma seleção