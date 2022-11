Esporte Cristiano Ronaldo tem última chance de título em seu pior momento na carreira

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Reserva no Manchester United craque português terá no Catar oportunidade de confirmar sua soberania na seleção. Foto: Reprodução/Instagram Reserva no Manchester United craque português terá no Catar oportunidade de confirmar sua soberania na seleção. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Cristiano Ronaldo vive um ano de 2022 atípico. Aos 37 anos, a principal estrela da seleção portuguesa é reserva no Manchester United e não chega perto de repetir seus números de outros tempos. Há poucos dias do início do Mundial, o atacante tem a última chance de conquistar o título inédito por seu país.

Desde que retornou à Inglaterra, o português vive altos e baixos em Manchester. Em seu primeiro ano, foi o único destaque de um clube que teve três treinadores em uma temporada. Já nos primeiros meses da 2022/23, suas atuações fizeram com que ele perdesse espaço na equipe titular.

Além disso, o jogador teve que lidar com problemas pessoais durante a inter-temporada, que afetaram sua relação com o restante do grupo do United. Em abril do ano de 2022, Cristiano e sua mulher, perderam um dos gêmeos que estavam esperando.

Nesta temporada, Cristiano Ronaldo foi titular em apenas três jogos do United no Campeonato Inglês.

