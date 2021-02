Esporte Cristiano Ronaldo ultrapassa Pelé em gols oficiais e se torna o maior artilheiro da história do futebol

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro do futebol mundial em atividade. (Foto: Reprodução/Instagram)

O português Cristiano Ronaldo se tornou no fim de semana o maior artilheiro da História do futebol mundial em gols oficiais. Com o gol marcado na vitória sobre a Roma, por 2 a 0, pelo Campeonato Italiano, o camisa 7 da Juventus chegou aos 763 gols, ultrapassou o brasileiro Pelé, e agora é o primeiro da lista.

O ex-jogador do Real Madrid igualou a marca de Pelé na última terça-feira (2), com os dois gols marcados sobre a Inter de Milão na semifinal da Copa da Itália. Agora o jogador da Velha Senhora vai em busca da marca de maior artilheiro por seleções. Com 102 gols por Portugual, CR7 é o segundo da lista. O iraniano Ali Daei, com 109 bolas nas redes, lidera a corrida.

Maiores artilheiros do futebol mundial em gols oficiais:

1º Cristiano Ronaldo (763 gols em 1046 jogos);

2º Pelé (762 gols em 832 jogos);

3º Josef Bican (759 gols em 495 jogos);

4º Romário (743 gols em 961 jogos);

5º Gerd Müller (727 gols em 772 jogos);

6º Messi (721 gols em 897 jogos);

7º Puskás (706 gols em 718 jogos).

Maiores artilheiros da atualidade no futebol mundial em gols oficiais:

1º Cristiano Ronaldo (763 gols em 1046 jogos);

2º Messi (721 gols em 897 jogos);

3º Ibrahimovic (561 gols em 940 jogos);

4º Lewandowski (518 gols em 763 jogos);

5º Luis Suárez (496 gols em 780 jogos);

6º Agüero (424 gols em 766 jogos);

7º Cavani (410 gols em 725 jogos);

8º Huntelaar (406 gols em 729 jogos).

Aniversários

Na última sexta-feira (5) dois grandes nomes do esporte celebraram seus aniversários. Foram eles o português Cristiano Ronaldo, que completou 36 anos, e o brasileiro Neymar, que soprou a 29ª velinha.

Além de craques, os dois futebolistas se conhecem e já trocaram elogios e incentivos em várias ocasiões. Veja alguns dos melhores momentos dessa parceria:

Propaganda: Em maio de 2019, os dois gravaram um comercial para a empresa de telecomunicações francesa SFR em clima de descontração. Na ocasião, Cristiano divulgou um trecho da publicidade em seu Twitter e disse que havia feito um novo amigo. Na campanha, os dois aparecem em uma disputa de embaixadinhas ao som da banda indie Vampire Weekend.

Em agosto daquele ano a dupla voltou a dividir um comercial, dessa vez para a Meo, operadora de telecomunicações portuguesa. No clipe, os dois aparecem em um ringue de boxe e caracterizados como pugilistas, prontos para uma briga fake.

Batalha em campo: Os dois já jogaram em lados rivais do gramado na Liga dos Campeões da UEFA, na Champions League e no campeonato espanhol. Independente da competição, a dupla costuma entregar partidas excepcionais.

Chuva de elogios: Em uma entrevista para o jornal espanhol Marca em 2019, CR7 disse se preocupar com as lesões frequentes do brasileiro porque gosta de ver ele jogando e o considera um ótimo competidor. “Há muita conversa sobre ele, para Madrid, Barça, Juve … É o trabalho da imprensa, porque é necessário vender, mas acho que ele vai ficar em Paris e, se não for assim, que busque onde seja feliz e onde possa expressar seu futebol”, declarou.

Em contrapartida, em uma entrevista em 2018 para o norte-americano The Player’s Tribune, Neymar disse que jogar contra Cristiano era um prazer e uma honra. “É um dos maiores do futebol, você fica mais inteligente, alerta, mas ao mesmo tempo aprende muito”, elogiou.

