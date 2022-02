Esporte Cristiano Ronaldo vive maior seca de gols por clubes desde 2009

13 de fevereiro de 2022

Atacante português vive seu pior momento em um clube. (Foto: EBC)

Cristiano Ronaldo não vive um início de temporada feliz. O atacante do Manchester United está há seis jogos sem balançar as redes e vive sua maior seca de gols por clubes desde 2009.

O português passou em branco novamente no empate do fim de semana contra o Southampton por 1 a 1, pelo Campeonato Inglês. No segundo tempo, o camisa 7 até conseguiu marcar, mas o tento foi anulado por impedimento. A partida foi em pleno Old Trafford.

Acostumado com vitórias e títulos, Cristiano já não consegue mais esconder sua frustração. Desde seu retorno, ele havia ficado no máximo duas partidas sem marcar.

Isso tem o incomodado tanto que é visível o desconforto em um vídeo seu completamente desolado durante o empate. Em certo momento parece até que Cristiano Ronaldo chegaria às lágrimas. Os fãs do português, claro, saíram em defesa do jogador compartilhando da dor de um dos principais jogadores do mundo.

Outro vídeo que também vem sendo compartilhado nas redes sociais ocorreu após o apito final. Cristiano se encaminha para deixar o campo, quando vira a cabeça para o lado e cospe. O problema é que ele parece ter atingido o companheiro sueco Anthony Elanga, que sequer se mexeu.

Não há a certeza se, de fato, pegou o cuspe ou qual foi a intenção do português. Ele não fez qualquer tipo de manifestação em suas redes sociais.

Em 529 minutos em campo em 2022, segundo o Footstats, Cristiano não conseguiu êxito no ataque em nenhuma das últimas seis partidas, nem em assistências. A última vez que balançou as redes foi em dezembro do ano passado, na vitória sobre o Burnley.

Em 2009, o atacante viveu o mesmo momento também pelo Manchester United, antes de ir para o Real Madrid.

