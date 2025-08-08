Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

Rio Grande do Sul CRT-RS acompanha primeira atividade da Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Técnico em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o ensino técnico e profissionalizante

Foto: Chico Júnior/Divulgação
A iniciativa tem como objetivo fortalecer o ensino técnico e profissionalizante. (Foto: Chico Júnior/Divulgação)

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul (CRT-RS) esteve presente na primeira audiência pública da Frente Parlamentar em Apoio e Defesa das Escolas Técnicas e do Ensino Profissionalizante de São Leopoldo, realizada na quinta-feira (7) na Câmara de Vereadores do município.

A iniciativa, proposta pelo vereador Daniel Daudt (PL), tem como objetivo fortalecer o ensino técnico e profissionalizante, alinhando a formação às demandas do mercado de trabalho. A Frente também atuará como espaço permanente de debate e articulação por mais oportunidades de qualificação.

“O Ensino Técnico é uma das formas eficazes de transformar vidas, gerar renda e movimentar a economia local. Precisamos pensar o futuro da educação técnica como uma política de Estado que prepare os jovens para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade”, afirmou Daudt. 

Para o presidente do CRT-RS, Luiz Antônio Castro dos Santos, a criação da Frente reconhece a importância do ensino técnico como política pública essencial.

“É uma pauta estratégica para o desenvolvimento regional”, afirmou. “Educação é para todos, e a educação não é uma bandeira de nenhum partido”, destacou Santos.

Com apenas 12,3% dos jovens gaúchos entre 18 e 24 anos matriculados em cursos técnicos, segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), a iniciativa reforça a necessidade de ampliar o acesso à formação profissional.

“O apoio reafirma o compromisso do CRT-RS com a valorização da educação técnica como pilar para o crescimento econômico e social do Estado”, afirmou o Conselho.

