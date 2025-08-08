Sexta-feira, 08 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025
Os rendimentos creditados em julho nas contas de poupança totalizaram R$ 6,47 bilhõesFoto: Freepik
Os saques das cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho no Brasil. O resultado decorre de um total de R$ 363,57 bilhões em depósitos e de R$ 369,82 bilhões em retiradas no mês passado.
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Banco Central. De acordo com o levantamento, os rendimentos creditados em julho nas contas de poupança totalizaram R$ 6,47 bilhões. Com isso, o saldo se manteve pouco acima de R$ 1 trilhão.
Em junho, os depósitos feitos na poupança superaram os saques em R$ 2,12 bilhões. Em julho do ano passado, a situação era inversa, com as retiradas superando os depósitos em R$ 908,6 milhões. No acumulado de 2025, os saques superam os depósitos em R$ 55,9 bilhões.