Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

Economia Saques da poupança superam os depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Os rendimentos creditados em julho nas contas de poupança totalizaram R$ 6,47 bilhões

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Os saques das cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho no Brasil. O resultado decorre de um total de R$ 363,57 bilhões em depósitos e de R$ 369,82 bilhões em retiradas no mês passado.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Banco Central. De acordo com o levantamento, os rendimentos creditados em julho nas contas de poupança totalizaram R$ 6,47 bilhões. Com isso, o saldo se manteve pouco acima de R$ 1 trilhão.

Em junho, os depósitos feitos na poupança superaram os saques em R$ 2,12 bilhões. Em julho do ano passado, a situação era inversa, com as retiradas superando os depósitos em R$ 908,6 milhões. No acumulado de 2025, os saques superam os depósitos em R$ 55,9 bilhões.

