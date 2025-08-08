Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Governo Lula prevê novas sanções dos EUA ao Supremo e considera “ilusão” Trump ceder no tarifaço

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Determinada por Trump, a sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos EUA entrou em vigor na quarta-feira

Foto: Daniel Torok/The White House
Determinada por Trump, a sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos EUA entrou em vigor na quarta-feira. (Foto: Daniel Torok/The White House)

Apesar dos contatos de ministros brasileiros com autoridades norte-americanas, integrantes do governo Lula não acreditam na real disposição dos Estados Unidos para negociar o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. Integrantes do Executivo também avaliam que os EUA podem aplicar novas sanções contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo fontes do governo, o Brasil deseja negociar, mas considera uma ilusão, no momento, a perspectiva de avanços concretos nas tratativas. Pesa a avaliação de que nem sequer há uma negociação, de fato, em curso, apesar dos esforços do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Fernando Haddad (Fazenda).

No governo, entende-se que auxiliares de Trump não têm autonomia para tomada de decisões que impliquem em recuos do presidente norte-americano. Trump não deseja ceder e centraliza as decisões sobre a guerra tarifária em curso com dezenas de países.

A sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos EUA entrou em vigor na quarta-feira (6). A medida norte-americana prevê uma longa lista de exceções como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. A carne e o café, contudo, estão entre os produtos afetados.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Petrobras registra lucro de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre deste ano
Saques da poupança superam os depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho
https://www.osul.com.br/governo-lula-preve-novas-sancoes-dos-eua-ao-supremo-e-considera-ilusao-trump-ceder-no-tarifaco/ Governo Lula prevê novas sanções dos EUA ao Supremo e considera “ilusão” Trump ceder no tarifaço 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula sanciona com vetos projeto que enfraquece regras de licenciamento ambiental
Geral Suspeita de matar cinco filhos é presa em Portugal após 15 anos de investigações iniciadas em Minas Gerais
Rio Grande do Sul CRT-RS acompanha primeira atividade da Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Técnico em São Leopoldo
Economia Saques da poupança superam os depósitos em R$ 6,25 bilhões em julho
Economia Petrobras registra lucro de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre deste ano
Brasil Polícia Federal descarta a presença de bomba em avião da Azul que fez pouso de emergência no aeroporto de Brasília
Mundo Governo de Israel aprova plano para ocupar a Cidade de Gaza
Política Supremo aprova orçamento de R$ 1 bilhão para 2026 com mais gastos em segurança
Economia Plano de contingência ao tarifaço deve ser anunciado até terça, diz o vice-presidente Geraldo Alckmin
Porto Alegre Transporte Solidário de Porto Alegre registra 6 mil passageiros desde junho
Pode te interessar

Política Lula sanciona com vetos projeto que enfraquece regras de licenciamento ambiental

Política Supremo aprova orçamento de R$ 1 bilhão para 2026 com mais gastos em segurança

Economia Plano de contingência ao tarifaço deve ser anunciado até terça, diz o vice-presidente Geraldo Alckmin

Política Governadores de oposição se reúnem e cobram do governo Lula pacote para amenizar tarifaço de Trump