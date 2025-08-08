Política Governo Lula prevê novas sanções dos EUA ao Supremo e considera “ilusão” Trump ceder no tarifaço

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Determinada por Trump, a sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos EUA entrou em vigor na quarta-feira Foto: Daniel Torok/The White House Determinada por Trump, a sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos EUA entrou em vigor na quarta-feira. (Foto: Daniel Torok/The White House) Foto: Daniel Torok/The White House

Apesar dos contatos de ministros brasileiros com autoridades norte-americanas, integrantes do governo Lula não acreditam na real disposição dos Estados Unidos para negociar o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. Integrantes do Executivo também avaliam que os EUA podem aplicar novas sanções contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo fontes do governo, o Brasil deseja negociar, mas considera uma ilusão, no momento, a perspectiva de avanços concretos nas tratativas. Pesa a avaliação de que nem sequer há uma negociação, de fato, em curso, apesar dos esforços do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Fernando Haddad (Fazenda).

No governo, entende-se que auxiliares de Trump não têm autonomia para tomada de decisões que impliquem em recuos do presidente norte-americano. Trump não deseja ceder e centraliza as decisões sobre a guerra tarifária em curso com dezenas de países.

A sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos EUA entrou em vigor na quarta-feira (6). A medida norte-americana prevê uma longa lista de exceções como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. A carne e o café, contudo, estão entre os produtos afetados.

