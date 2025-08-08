Economia Petrobras registra lucro de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre deste ano

8 de agosto de 2025

A produção média de petróleo da Petrobras no período foi de 2,3 milhões de barris por dia Foto: Petrobras/Divulgação A produção média de petróleo da Petrobras no período foi de 2,3 milhões de barris por dia. (Foto: Petrobras/Divulgação) Foto: Petrobras/Divulgação

A Petrobras divulgou os resultados financeiros da estatal no segundo trimestre de 2025, com destaque para o lucro líquido de R$ 26,7 bilhões. Mesmo com a queda de 10% no preço internacional do petróleo tipo Brent, a empresa conseguiu compensar esse impacto com o aumento da produção de óleo e gás.

A produção média de petróleo da Petrobras no período foi de 2,3 milhões de barris por dia, um crescimento de 5% em relação ao primeiro trimestre e de 8% na comparação com o mesmo período de 2024. Esse avanço foi possível graças à entrada em operação de novas plataformas e à melhoria na eficiência dos campos já existentes, segundo a estatal.

De acordo com o presidente da Petrobras, Magda Chambriard, os “investimentos em projetos de alta atratividade” estão acelerados. Nos seis primeiros meses deste ano, a empresa investiu R$ 48,8 bilhões, um aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado.

Só no segundo trimestre, os investimentos somaram R$ 25,1 bilhões, com foco principalmente em projetos no pré-sal – áreas de exploração de petróleo em águas profundas, como nas bacias de Santos e Campos.

O Ebitda Ajustado (indicador que mede o desempenho operacional da empresa) foi de R$ 57,9 bilhões, enquanto o fluxo de caixa operacional, que mostra quanto dinheiro a empresa gerou com suas atividades, chegou a R$ 42,4 bilhões.

A Petrobras também pagou R$ 66 bilhões em tributos para União, Estados e municípios no segundo trimestre e aprovou R$ 8,7 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio para seus acionistas.

Apesar do bom desempenho operacional, o lucro líquido foi 24,3% menor do que o do primeiro trimestre (R$ 35,2 bilhões), reflexo da queda no preço do Brent. Ainda assim, o resultado foi bem superior ao do mesmo período de 2024, quando a empresa teve prejuízo de R$ 2,6 bilhões.

Petrobras registra lucro de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre deste ano

2025-08-08