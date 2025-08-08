Brasil Polícia Federal descarta a presença de bomba em avião da Azul que fez pouso de emergência no aeroporto de Brasília

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

A aeronave fez um pouso de emergência após um bilhete com ameaça de bomba ter sido encontrado no banheiro Foto: Reprodução de TV A aeronave fez um pouso de emergência após um bilhete com ameaça de bomba ter sido encontrado no banheiro. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A PF (Polícia Federal) descartou a presença de bomba no avião da Azul que fez um pouso de emergência em Brasília na noite de quinta-feira (7). A informação foi divulgada pela corporação na madrugada desta sexta (8), após uma varredura na aeronave.

O avião decolou de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP). Às 20h45min de quinta, a aeronave fez um pouso de emergência no aeroporto internacional da capital federal após um bilhete ter sido encontrado no banheiro do avião. No papel, estava escrito que havia explosivos no compartimento de cargas.

“Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de qualquer artefato explosivo em aeronave da companhia aérea Azul que, na noite desta quinta-feira (7/8), teve voo alternado para Brasília”, informou a PF em nota.

Todas as malas que estavam na aeronave foram inspecionadas por raio-x. Os passageiros passaram a madrugada desta sexta na sala de segurança do aeroporto e prestaram depoimento à PF. Na manhã desta sexta, a Azul informou que os passageiros foram reacomodados em outros voos da companhia.

Pouso de emergência

Segundo a Azul, o pouso de emergência foi realizado “devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo”. De acordo com a companhia aérea, os 170 passageiros e os tripulantes desembarcaram em segurança.

Em nota, a Inframerica – consórcio que administra o Aeroporto de Brasília – informou que o plano de contingência foi acionado e que não houve impacto em outros pousos e decolagens previstos para o terminal.

Imagem da plataforma de monitoramento de voos FlightRadar24 mostra que o avião faz uma “curva brusca” no ar para se aproximar do aeroporto de Brasília.

