Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Polícia Federal descarta a presença de bomba em avião da Azul que fez pouso de emergência no aeroporto de Brasília

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A aeronave fez um pouso de emergência após um bilhete com ameaça de bomba ter sido encontrado no banheiro

Foto: Reprodução de TV
A aeronave fez um pouso de emergência após um bilhete com ameaça de bomba ter sido encontrado no banheiro. (Foto: Reprodução de TV)

A PF (Polícia Federal) descartou a presença de bomba no avião da Azul que fez um pouso de emergência em Brasília na noite de quinta-feira (7). A informação foi divulgada pela corporação na madrugada desta sexta (8), após uma varredura na aeronave.

O avião decolou de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP). Às 20h45min de quinta, a aeronave fez um pouso de emergência no aeroporto internacional da capital federal após um bilhete ter sido encontrado no banheiro do avião. No papel, estava escrito que havia explosivos no compartimento de cargas.

“Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de qualquer artefato explosivo em aeronave da companhia aérea Azul que, na noite desta quinta-feira (7/8), teve voo alternado para Brasília”, informou a PF em nota.

Todas as malas que estavam na aeronave foram inspecionadas por raio-x. Os passageiros passaram a madrugada desta sexta na sala de segurança do aeroporto e prestaram depoimento à PF. Na manhã desta sexta, a Azul informou que os passageiros foram reacomodados em outros voos da companhia.

Pouso de emergência

Segundo a Azul, o pouso de emergência foi realizado “devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo”. De acordo com a companhia aérea, os 170 passageiros e os tripulantes desembarcaram em segurança.

Em nota, a Inframerica – consórcio que administra o Aeroporto de Brasília – informou que o plano de contingência foi acionado e que não houve impacto em outros pousos e decolagens previstos para o terminal.

Imagem da plataforma de monitoramento de voos FlightRadar24 mostra que o avião faz uma “curva brusca” no ar para se aproximar do aeroporto de Brasília.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Governo de Israel aprova plano para ocupar a Cidade de Gaza
Petrobras registra lucro de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre deste ano
https://www.osul.com.br/policia-federal-descarta-a-presenca-de-bomba-em-aviao-da-azul-que-fez-pouso-de-emergencia-no-aeroporto-de-brasilia/ Polícia Federal descarta a presença de bomba em avião da Azul que fez pouso de emergência no aeroporto de Brasília 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Política Governo Lula prevê novas sanções dos EUA ao Supremo e considera “ilusão” Trump ceder no tarifaço
Economia Petrobras registra lucro de R$ 26,7 bilhões no segundo trimestre deste ano
Mundo Governo de Israel aprova plano para ocupar a Cidade de Gaza
Política Supremo aprova orçamento de R$ 1 bilhão para 2026 com mais gastos em segurança
Economia Plano de contingência ao tarifaço deve ser anunciado até terça, diz o vice-presidente Geraldo Alckmin
Porto Alegre Transporte Solidário de Porto Alegre registra 6 mil passageiros desde junho
Celebridades Faustão é internado e passa por novo transplante
Mundo Por causa da compra de petróleo da Rússia, a Índia recebe mais castigo de Trump
Economia Exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho
Rio Grande do Sul Governo gaúcho autoriza projeto para trem de passageiros entre Porto Alegre e Gramado; viagem terá uma hora
Pode te interessar

Política Governo Lula prevê novas sanções dos EUA ao Supremo e considera “ilusão” Trump ceder no tarifaço

Política Supremo aprova orçamento de R$ 1 bilhão para 2026 com mais gastos em segurança

Economia Plano de contingência ao tarifaço deve ser anunciado até terça, diz o vice-presidente Geraldo Alckmin

Brasil Acordo que permitiu desobstruir o Plenário da Câmara dos Deputados passou pela sinalização de líderes do Centrão em colocar sob votação a proposta que altera o foro priveligiado