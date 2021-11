Economia Crypto Bank: plataforma para iniciantes no mercado de bitcoin

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Uma das formas de garantir uma rotina como esta é negociando criptomoedas Foto: Divulgação Uma das formas de garantir uma rotina como esta é negociando criptomoedas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ganhar dinheiro sem sair de casa é um atrativo para muitos brasileiros que buscam por mais tempo e conforto. Uma das formas de garantir uma rotina como esta é negociando criptomoedas.

Uma pesquisa da Toluna Brasil, revelou que 59% dos brasileiros planejam comprar

criptomoedas em 2022 pela primeira vez, ao invés de investir no mercado tradicional. Além disso, 40% realizou algum investimento de criptoativos no último ano.

Mas para quem é novato no assunto não é tão simples assim começar neste mercado, pois se trata de um universo vasto, com infinitas opções. Para suprir esta demanda, o Crypto Bank tem se destacado entre os investidores. É uma plataforma que facilita as negociações de moedas digitais, por meio da inteligência artificial.

Os robôs desta plataforma permitem que o software faça uma profunda pesquisa de negociação, com um percentual de cerca de 90% de acerto, segundo o site oficial da

empresa. Isto acontece, porque o programa permite que os robôs se aprimorem a cada transação, melhorando o desempenho a cada momento.

As negociações acontecem em tempo real auxiliando o usuário a lucrar, mesmo sem

experiência. Basta decidir o quanto quer investir, que o site toma as rédeas das transações.

É confiável?

Conforme o site Criptoeconomia, é confiável porque o robô da plataforma é muito popular entre os usuários — afirmam que o software tem um desempenho incomparável.

Além disso, o Crypto Bank só trabalha com corretores devidamente regulamentados. O site da empresa afirma fazer uma pesquisa da carreira de todos os seus parceiros, além de se enquadrar na regulamentação de entidades mundiais.

A plataforma possui em sua carta uma alta variedade de moedas digitais, de diferentes

países e com diferentes preços, um grande atrativo para os usuários que buscam por

opções diversas para lucrar.

Outro atrativo é a conta demo, que ajuda o novato a se familiarizar com as negociações do mercado sem gastar nada. É possível negociar à vontade, para treinar e analisar cada transação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia