Inter CSA, adversário do Inter na Copa do Brasil, dispensou 12 jogadores nesta temporada

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

CSA foi eliminado das três competições regionais da temporada Foto: Reprodução CSA foi eliminado das três competições regionais da temporada (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Adversário do Inter na Copa do Brasil, o CSA vive um momento complicado na temporada. Além de ser eliminado nas competições estaduais que disputou até o momento, o clube passa por uma reformulação e dispensou 12 jogadores em 2023.

O Azulão não é nem de perto o clube que era na temporada de 2019 no Brasileirão. Nos últimos quatro anos, a arrecadação foi diminuindo e o time foi parar na série C do Campeonato Brasileiro.

Após a eliminação na Copa do Nordeste, o CSA não entra em campo desde 26 de março. Durante este período, o clube fez uma intertemporada para ter um time mais competitivo para as competições restantes.

Renúncia de cargo

Após a Série B da temporada passada, o presidente do clube, Omar Coêljo, renunciou ao cargo. Rafael Tenoria voltou ao comando do clube. Entre as primeiras medidas foi a demissão do treinador Adriano Rodrigues. Para o seu lugar, Roberto Fonseca foi contratado e durou nove partidas. Beto Moraes assumiu como técnico interino até a chegada de Vinícius Bergantin.

Nesta temporada, foram 31 jogadores contratados, outros 12 dispensados. A atual folha salarial do clube está em R$ 350 mil. O clube na Copa do Brasil na primeira fase passou pela Tuna Lusa e o Brusque.

2023-04-10