Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Cuba, com 11,2 milhões de habitantes, registrou, até domingo, 11.434 casos e 143 mortes. (Foto: Reprodução)

O diretor do Instituto Finlay de Vacinas (IFV) de Cuba, Vicente Vérez Bencomo, afirmou que o país irá “imunizar a população cubana contra o vírus SARS-CoV-2 no primeiro semestre de 2021”, segundo o jornal oficial Granma desta terça-feira (29).

Vérez fez a declaração na presença do presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante uma visita ao IFV, onde são preparadas as duas principais vacinas cubanas candidatas contra a covid-19: Soberana01 e Soberana02.

Bencomo ressaltou que ambas tiveram bons resultados de segurança e resposta imune, mas “a Soberana02, em específico, devido às suas características, tem mostrado uma resposta imune precoce (aos 14 dias), o que nos permite passar para a Fase 2 do ensaio clínico mais rapidamente”.

Em janeiro, cerca de 1.000 voluntários serão vacinados com a Soberana02, “para posteriormente, após as avaliações e autorizações exigidas, entrar na Fase 3” com a participação de cerca de 150 mil pessoas em Havana, de acordo com Bencomo.

Segundo ele, negociações também estão progredindo para desenvolver a fase 3 do ensaio clínico Soberana 02 em outros países, devido à baixa prevalência de covid-19 na população cubana.

O Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia também trabalha em duas outras vacinas candidatas contra a covid-19, batizadas de Mambisa e Abdala. Cuba, com 11,2 milhões de habitantes, registrou, até domingo, 11.434 casos e 143 mortes pela covid-19. Estados Unidos A vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, foi vacinada nesta terça contra a covid-19. Ela recebeu o imunizante desenvolvido pela empresa americana Moderna num centro médico da capital Washington. Seu marido, Douglas Emhoff, também foi vacinado. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, de 78 anos, recebeu a primeira dose da vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech na segunda-feira da semana passada (21). Harris e Emhoff tomaram a vacina no United Medical Center em Washington. a aplicação foi feita por Patricia Cummings, gerente de enfermagem clínica do hospital. “Vamos lá”, disse Harris a Cummings antes que de receber a injeção. “Estou pronta”, acrescentou. Depois da picada, a vice-presidente eleita comentou que “foi fácil” e “relativamente indolor”. “Trata-se literalmente de salvar vidas. Confio nos cientistas e foram os cientistas que criaram e aprovaram esta vacina”, disse. “Por isso, peço a todos que, quando for sua vez, se vacinem. Trata-se de salvar sua vida, a vida de seus familiares e a vida de sua comunidade.” Harris é mais uma das personalidades públicas que recebe vacina contra o coronavírus com transmissão na TV para mostrar aos americanos que o procedimento é seguro.

