Esporte Cuca se despede do Atlético como o treinador com mais jogos no século

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O treinador deixa o Atlético Mineiro em posição desconfortável na Copa do Brasil. Foto: Pedro Souza/Atlético O treinador encerra sua passagem deixando o Atlético Mineiro em situação delicada na Copa do Brasil. (Foto: Pedro Souza/Atlético) Foto: Pedro Souza/Atlético

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Atlético Mineiro anunciou, na manhã desta sexta-feira (29), a demissão do técnico Cuca, encerrando sua quarta passagem pelo clube. A decisão foi tomada após reunião com a diretoria e marca o fim de um ciclo que, apesar de altos e baixos recentes, é um dos mais vitoriosos da história alvinegra.

Cuca deixa o comando com um total de 292 partidas, somando todas as suas passagens pelo Galo. Com isso, ele se consolida como o treinador com mais jogos pelo Atlético Mineiro no século XXI, superando nomes como Levir Culpi e Procópio Cardozo. Seus números incluem 157 vitórias, 68 empates e 67 derrotas, com um aproveitamento geral de 62%.

Nesta última passagem pelo Atlético Mineiro, Cuca comandou a equipe em 45 partidas, conquistando 23 vitórias, 12 empates e sofrendo apenas 10 derrotas, o que lhe rendeu um aproveitamento de 60%. Apesar dos números sólidos, o desempenho recente não foi suficiente para manter a confiança da diretoria.

O treinador deixa o clube ocupando a décima segunda posição no Campeonato Brasileiro, classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, e com a eliminação encaminhada na Copa do Brasil, após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, em pleno Mineirão, no jogo de ida das oitavas de final. Esse clássico, marcado por atuações abaixo do esperado, acabou sendo o último capítulo de sua trajetória à frente do Galo.

Durante sua trajetória, Cuca conquistou títulos emblemáticos, como a Libertadores de 2013, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além de quatro edições do Campeonato Mineiro (2012, 2013, 2021 e 2025). Sua última conquista foi justamente o Estadual de 2025, encerrando sua passagem com mais um troféu na galeria.

Em sua despedida, o treinador agradeceu aos jogadores, comissão técnica e diretoria, e deixou uma mensagem emocionada à torcida:

“Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cuca-se-despede-do-atletico-como-o-treinador-com-mais-jogos-no-seculo/

Cuca se despede do Atlético como o treinador com mais jogos no século

2025-08-29