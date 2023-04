Economia Cuidado com o cartão de crédito: este pode ser o seu melhor ou pior amigo, basta saber usar

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2023

Acumular parcelas nunca é um bom caminho, isso deixará sua fatura carregada. (Foto: Reprodução)

Com a inflação voltando a mostrar suas garras após o período de deflação em 2022, é necessário ter ainda mais atenção com as finanças pessoais. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as dívidas das famílias em 2022 aumentou de forma expressiva, superando os anos anteriores, com uma parcela de 77,9%.

Na maioria dos casos, o principal motivo para chegar a essa situação é a falta de planejamento. De olho nesse cenário, o educador financeiro Lucas Silva, fundador da edtech Professor Lucas Silva Certificações, elenca algumas dicas para quem deseja sair do vermelho e tomar as rédeas da sua vida financeira.

Cuidado

“Este pode ser o seu melhor ou pior amigo, basta saber usar. A dica é parcelar somente aquilo que for muito necessário e verificar se a sua renda condiz com o seu gasto. Acumular parcelas nunca é um bom caminho, isso deixará sua fatura carregada e você só vai perceber quando as coisas apertarem. Por isso, tenha controle e fique sempre atento nas faturas dos meses seguintes para saber quanto pode gastar”, diz o professor.

Medo

Muitas vezes nos encontramos mergulhados nas dívidas e não encontramos saída. Para iniciar, é importante colocá-las na mesa para saber por onde começar. Isso pode diminuir até a ansiedade, porque estará sob o seu controle.

“Separando as dívidas, verifique as prioridades e crie um plano para pegá-las. Corte gastos desnecessários para o momento e junte o máximo de dinheiro que conseguir, até chegar no seu objetivo”, indica.

Seja organizado

Pode até parecer batido, mas ter um planejamento sempre será o melhor caminho para alcançar o sucesso financeiro.

“Minha dica é montar um plano que contenha despesas fixas: aluguel, internet, prestações de carro e casa, escola do filho, faculdade, entre outros. Despesas variáveis: luz, água, gás. Despesas extras: quando o carro quebra, quando a casa precisa de alguma manutenção inesperada e até um imprevisto com a saúde. Por último, mas não menos importante, separe um pouco de dinheiro para o seu momento de diversão, uma viagem ou qualquer outra meta”, diz Lucas.

O professor reforça o quão importante é as pessoas se organizarem para ter um conforto financeiro em meio a crise.

“Seguindo estas dicas, é muito provável que as dívidas sejam eliminadas ou que diminuam com o tempo Educação financeira é essencial para evitar gastos excessivos com coisas desnecessárias”, finaliza ele.

