Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Porto Seguro tem bons restaurantes para turistas e moradores Foto: Divulgação Porto Seguro tem bons restaurantes para turistas e moradores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país que possui uma mistura enorme de culturas, não é mesmo? A gastronomia brasileira mistura elementos dos principais lugares do mundo e faz os turistas se apaixonarem pelo tempero brasileiro, seja em restaurantes em Porto Seguro ou mesmo no Sudeste do País.

Separamos alguns destinos para quem está a fim de conhecer e desfrutar da gastronomia do Brasil. Por isso, confira agora os melhores lugares para degustar sabores surpreendentes com toda a família e amigos em uma viagem.

Londrina

Encontrar um restaurante em Londrina que realmente vale a pena conhecer é uma tarefa fácil, pois a cidade disponibiliza uma variedade enorme de opções para você provar a comida da região. Entre os locais mais tradicionais do lugar, o mais famoso é o Cachorro Quente com Frango do Arnaldo’s, pois o sabor é único e, claro, diferenciado. Não podemos esquecer também da Costela do Gelobel ou da Esfiha do Kiberama, para os amantes de alimentos árabes, e, por fim, o Risoto do Brasiliano.

Todos esses lugares citados são altamente procurados por turistas e também moradores da cidade. Claro, existem também outros estabelecimentos conhecidos ou outros tipos de pratos. No entanto, vale muito a pena conhecer esses que mostramos aqui, pois é satisfação na certa para todos!

Cuiabá

Agora, vamos falar dos restaurantes em Cuiabá que são procurados pelos visitantes e também por aqueles moradores que adoram uma comida típica e bem brasileira. Cuiabá é formada pela cultura de diversos povos que ajudaram a construir e formar a cidade em que ela está hoje.

Devido a isso, a junção culinária típica da capital mato-grossense faz com que tenham diversas opções de sabores diversificados. Por isso, podemos citar alguns pratos que são deliciosos e você só encontra nessa região.

Começaremos com a Maria Izabel, mais conhecida como carne seca com arroz, alguns adoram consumir essa mistura na primeira refeição do dia, inclusive isso é bastante cultural em Cuiabá. Outro prato delicioso é a paçoca de pilão, que é basicamente um doce de paçoca socado no pilão e possui um sabor diferenciado.

Você também encontra a farofa de banana, que é saborosa e combina com tudo e, por fim, o famoso arroz com pequi, que é impossível não gostar, inclusive, esse combinado atualmente pode ser encontrado em restaurantes de outros estados, pois a procura é alta. Impossível viajar para Cuiabá e não se deliciar com todas essas delícias típicas!

São Paulo

São Paulo é uma das cidades mais populosas do mundo e, por isso, podemos encontrar uma variedade surreal cultural. Inclusive, diversos bairros são específicos de italianos, nordestinos, japoneses, mexicanos etc. Podemos encontrar tudo o que você possa imaginar nessa selva de pedras, inclusive, diversos pratos deliciosos típicos.

Existem muitos restaurantes temáticos em SP para todos os gostos e personalidades. Então, se estiver pensando em viajar para conhecer de perto essa diversidade, não pense duas vezes para passar no bairro Mooca e apreciar as pizzas que a região oferece, ou se preferir, conheça a Liberdade para experimentar comidas japonesas. Opções é que não faltam!

Se organize para viajar e ser feliz

Agora que você já sabe alguns dos destinos principais para conhecer e degustar de todas as comidas típicas do lugar, não deixe de se programar para fazer a viagem acontecer.

Conheça também restaurantes em Campo Grande, que é outro lugar extremamente incrível que todos precisam conhecer pelo menos uma vez na vida e, se estiver a fim de realizar uma trip ainda mais diferenciada, pode se aventurar e partir para o exterior, conhecer de perto a gastronomia de Budapeste, a capital da Hungria.

Não perca mais tempo e faça os seus sonhos acontecerem, afinal, viajar é algo sensacional e nos traz sensações únicas e memórias inesquecíveis!

