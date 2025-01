Política “Cumprimos etapa importante da comunicação”, diz o gaúcho Paulo Pimenta, que deixa a Secom do governo Lula

8 de janeiro de 2025

Paulo Pimenta diz que presidente precisa agora "colher" resultados. (Foto: EBC)

O ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT-RS), será substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira na pasta. A mudança ocorre algumas semanas após Pimenta ser alvo de críticas internas do governo e que foram endossadas publicamente pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sidônio, por sua vez, já atua como consultor informal do governo federal desde o início deste mandato. A razão é que ele foi o marqueteiro responsável pela campanha presidencial do PT em 2022, quando Lula superou Jair Bolsonaro.

No mesmo dia em que Lula finalmente bateu o martelo sobre essa troca de cadeiras, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também disse que o governo federal precisa “ter coesão maior em relação ao discurso”. A afirmação foi feita em entrevista à GloboNews, antes do anúncio da mudança no comando da Secom.

“Muitas vezes não estamos encontrando um discurso coeso e resoluto”, pontuou, frisando que essa coesão é importante principalmente em um momento de instabilidade global. “Não estou falando aqui do ministro da Secom. Estou falando do governo, inclusive da Fazenda. A Fazenda às vezes erra na comunicação. O Planejamento às vezes erra na comunicação.”

Ao jornal Valor, Pimenta admitiu que existe uma avaliação de parte do presidente Lula, e da qual ele compartilha, de que é preciso uma “mudança de perfil” na comunicação para seu último biênio de mandato, quando Lula precisará se fortalecer para tentar a reeleição em 2026.

“Temos avaliação de que cumprimos etapa importante na comunicação do governo nesses dois primeiros anos do governo, que o presidente chama de período do ‘plantio’ [de políticas públicas]”, afirmou. “Mas precisamos de um outro perfil, outra dinâmica de comunicação, para aquilo que a gente chama de ‘colheita’. E que a característica, a experiência e a capacidade do Sidônio é a que o presidente entende como mais adequada para coordenar a comunicação do governo no próximo período.”

Segundo o ministro gaúcho, enquanto Sidônio é um profissional “de comunicação”, Pimenta se considera um quadro com “trajetória dentro do PT”. “O presidente [Lula] quer ter à frente da Secom uma pessoa que tenha um perfil diferente do perfil que eu tenho: um profissional de comunicação, uma pessoa que tenha experiência [na área], que tenha talento, criatividade, capacidade de poder exercer essa tarefa e poder coordenar essa política de comunicação do governo no próximo período”, disse Pimenta. “Eu sou uma pessoa que tem uma trajetória toda dentro do PT, tem uma história dentro do nosso partido”, complementou o titular da pasta.

O anúncio foi feito depois que Pimenta se reuniu a sós com Lula, na manhã da última terça-feira (7), no gabinete presidencial. Apesar de estar cotado para assumir outro posto no Palácio do Planalto, ou até mesmo a liderança do governo na Câmara dos Deputados, Pimenta deixa o posto sem nenhuma definição quanto ao seu futuro.

Isso deverá ser conversado com o presidente Lula em seu retorno das férias, que começam a partir desta quinta (9). “Para mim, é algo muito tranquilo poder hoje estar aqui na Secom e, eventualmente, amanhã ou depois, poder ter outra tarefa, ter outra função. Eu sou deputado eleito já pelo sexto mandato, o mais votado do Rio Grande do Sul”, disse.

Pimenta disse que sua equipe e a do publicitário baiano já estão trabalhando juntas para fazer a transição na pasta da comunicação. Sobre isso, o gaúcho garantiu que a transição tem sido pacífica, tanto que o ministro estará na cerimônia de transmissão de cargo ao novo titular da Secom, cuja data ainda não foi confirmada.

Apesar do tom amigável adotado por Pimenta, o clima na Secom é de incerteza. Não se sabe quais secretários irão permanecer e quais serão substituídos como parte da reformulação a ser promovida por Sidônio.

