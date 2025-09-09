Política Cúpula militar faz chegar ao Supremo pedido para que Bolsonaro não seja preso em quartel

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A prisão de Bolsonaro é amplamente vista como inevitável. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cúpula militar brasileira fez chegar ao STF (Supremo Tribunal Federal) um pedido: que Jair Bolsonaro (PL) não seja detido em um quartel, caso venha a ser condenado à prisão em regime fechado no julgamento da trama golpista, ora em fase final.

A prisão de Bolsonaro é amplamente vista como inevitável, e a questão da dosimetria da pena deverá ser decidida nesta sexta-feira (12), caso isso se confirme.

A expectativa no Supremo e no Exército é de que Alexandre de Moraes conceda ao ex-presidente a prisão domiciliar devido aos problemas de saúde de Bolsonaro, mas isso só ocorre na fase de recurso. Ela pode ser curta, de alguns dias, mas levará à questão sobre onde prendê-lo.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, três opções principais foram aventadas, nunca publicamente: uma unidade militar, a Polícia Federal ou uma área reservada a presos mais expostos na Papuda, o principal presídio do Distrito Federal.

Segundo dois generais de alta patente, o Alto-Comando do Exército avalia que Bolsonaro gostaria de ir para um quartel, já que é capitão reformado. O general Walter Braga Netto, réu no mesmo processo, está detido em uma sala na 1ª Divisão do Exército, no Rio.

Um militar que esteve na unidade na semana passada relata constrangimento no local, mas a preocupação com Bolsonaro é outra: que uma detenção em Brasília, talvez no Comando Militar do Planalto, iria gerar uma romaria de visitas de aliados ou, pior, concentração de apoiadores nas imediações.

A memória dos acampamentos golpistas em torno de quartéis nas semanas que antecederam o 8 de Janeiro assombra os fardados, até porque desta vez seriam obrigado a agir contra manifestantes.

A opção pela PF parece racional, dada a isonomia com o caso de Lula (PT), que passou 580 dias presos na superintendência do órgão em Curitiba. Lá, havia vigília constante de aliados, mas como não há limitação de concentração de pessoas como há em torno de unidades militares, o problema é menor.

Uma questão levantada em conversas de ministros do Supremo é a eventual associação, entre apoiadores de Bolsonaro, da PF com a prisão. A polícia, afinal, é um órgão do governo federal liderado pelo petista.

Sobra então a Papuda, que adicionaria um gosto de punição extra a Bolsonaro — é um presídio notório e de longa história. Contra essa opção, há a ideia de que isso potencializaria a vitimização do ex-presidente, ainda que por pouco tempo. A palavra final será de Moraes, se a hipótese da prisão for confirmada. (Com informações da Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/cupula-militar-faz-chegar-ao-supremo-pedido-para-que-bolsonaro-nao-seja-preso-em-quartel/

Cúpula militar faz chegar ao Supremo pedido para que Bolsonaro não seja preso em quartel

2025-09-09