Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

Saúde Cúrcuma, canela e filtros de papel: 5 maneiras de tornar o café mais saudável para aproveitar benefícios

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo e faz parte da rotina diária de muitas pessoas. (Foto: Reprodução)

O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo e faz parte da rotina diária de muitas pessoas. Além do seu conhecido efeito estimulante, diversos estudos destacam que esta infusão contém compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem contribuir para o bem-estar geral e a prevenção de doenças.

Estudos de instituições como a Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins sugerem que o consumo regular desta bebida pode reduzir o risco de doenças como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, doença de Parkinson, demência e até mesmo alguns tipos de câncer.

Abaixo, veja cinco recomendações para potencializar os benefícios do café sem precisar eliminar o açúcar ou outros acompanhamentos comuns.

– 1. Escolha grãos orgânicos e de alta altitude: Para um café mais saudável, especialistas recomendam selecionar grãos com o selo orgânico do USDA, que garante que foram cultivados sem pesticidas ou fertilizantes sintéticos. Além disso, optar por café de altitude, como o da Etiópia, Colômbia ou Quênia, pode oferecer uma concentração maior de polifenóis, compostos vegetais com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, de acordo com a Blue Cross Blue Shield de Vermont.

– 2. Utilize filtros de papel no preparo: A forma como o café é preparado também influencia seu impacto na saúde. Estudos citados pela Harvard Health mostram que o café filtrado é mais saudável, especialmente para idosos.

O café não filtrado contém diterpenos, substâncias que podem aumentar o colesterol e estão presentes em quantidades até 30 vezes maiores do que as do café filtrado. Recomenda-se cautela também ao usar cápsulas, pois podem liberar microplásticos na bebida.

– 3. Adicione cúrcuma para efeitos anti-inflamatórios: Adicionar cúrcuma ao café pode potencializar suas propriedades. Esta especiaria contém curcumina, um composto com efeitos anti-inflamatórios que pode ajudar a aliviar dores, melhorar a saúde cardíaca, o humor e auxiliar na digestão.

– 4. Incorpore uma gordura saudável para melhorar a absorção: Para facilitar a absorção de compostos benéficos como a curcumina, é aconselhável adicionar uma gordura saudável. Algumas opções incluem azeite de oliva, óleo de coco, óleo de abacate ou um pouco de leite. Essa combinação pode aumentar a biodisponibilidade de certos nutrientes e melhorar a função metabólica.

– 5. Use canela como um suplemento antioxidante: A canela é outra especiaria recomendada para melhorar o perfil de saúde do café. Ela é rica em antioxidantes e compostos que combatem inflamações, melhoram a sensibilidade à insulina e podem prevenir infecções e até mesmo alguns tipos de câncer.

O café é uma bebida rica em antioxidantes e polifenóis, que ajudam a proteger as células do corpo e a reduzir o risco de doenças crônicas. Seu teor de cafeína estimula o sistema nervoso central, promovendo o estado de alerta, a concentração e o desempenho físico.

Estudos mostram que o consumo moderado de café pode beneficiar a função cerebral, reduzir o risco de doenças neurodegenerativas e melhorar o trânsito intestinal. No entanto, é importante não exagerar. O consumo excessivo de cafeína pode causar nervosismo, insônia, palpitações e, em alguns casos, agravar problemas gastrointestinais.

Também é recomendável evitar métodos de preparação não filtrados, como a prensa francesa, devido à alta presença de diterpenos que podem aumentar o colesterol. As informações são do jornal El Tiempo.

