Dicas de O Sul Curso de Biopaisagismo tem inscrições abertas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

O curso tem 9 módulos de 8 horas cada, totalizando uma carga horária de 72horas, com certificado no final. Foto: Divulgação O curso tem 9 módulos de 8 horas cada, totalizando uma carga horária de 72horas, com certificado no final. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Que tal fazer o próprio jardim ou atuar na área do paisagismo? Essa é a proposta do Curso de Biopaisagismo, que inicia dia 23 de março e segue até novembro. Os encontros, mensais (aos sábados), das 9h às 18h, acontecem na Travessa da Paz, 44, bairro Farroupilha, nas proximidades do Parque da Redenção, em Porto Alegre.

O curso é ministrado e coordenado por Vanessa Akhila Zechin (arquiteta biopaisagista e mestre em paisagem cultural pelo Politecnico de Turim), além de aulas com o arquiteto Carlos Emanuel Hausen (graduado pela UFRGS e professor de desenho) e Martin Grings (Biólogo e doutor em taxonomia) e Júlio Giuliani (Eng. agrônomo e doutor em fitotecnia).

As inscrições não exigem experiência prévia e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/aawTJHCKtzFdE37v6.

Biopaisagismo

O Biopaisagismo é uma visão de paisagismo baseado no desenvolvimento da vida e inclui saberes da permacultura, da biofilia, dos jardins sensoriais e do bioclimatismo. O curso é focado em oferecer um conteúdo teórico e prático que possibilite aos participantes desenvolver uma visão de projeto a partir da ecologia e oferece 2 workshops de prática de projeto e execução.

O curso tem 9 módulos de 8 horas cada, totalizando uma carga horária de 72horas, com certificado no final. Os participantes aprendem a planejar e executar jardins. Os alunos farão outras visitas técnicas em áreas verdes e floriculturas da cidade a fim de estimular o aprendizado de forma vivencial.

“O design ideal para nós, parte de um novo estilo de vida que incorpore um homem mais consciente e integrado com a natureza e com a arte. Por isso, aqui você aprende, experimentando o contato com as plantas e com a sua própria criatividade”, salienta Vanessa sobre a proposta do curso.

Serviço

O que: Curso de Biopaisagismo 2024

Para quem: arquitetos, design de interiores, agrônomos, biólogos, iniciantes em paisagismo e demais interessados.

Quando: De março a novembro de 2024, com encontros mensais (aos sábados), das 9h às 18h.

Onde: Travessa da Paz, 44 – bairro Farroupilha – Porto Alegre.

Inscrições e programação: https://forms.gle/aawTJHCKtzFdE37v6

Contato: 51 998647595 – curso.jardinsurbanos@gmail.com

Mais informações: @bosqueurbano.br

https://www.bosqueurbanocursos.com.br/copy-of-curso-modular-2020

