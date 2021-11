Rio Grande do Sul Curso gratuito para qualificação feminina chega ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

A iniciativa ajudará mulheres a organizarem suas finanças pessoais e de seus negócios. Foto: Reprodução A iniciativa ajudará mulheres a organizarem suas finanças pessoais e de seus negócios. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A deputada federal Liziane Bayer, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, traz o projeto nacional Qualifica Mulher para o Rio Grande do Sul. A ação tem por finalidade promover a qualificação profissional e auxiliar para a autonomia financeira das mulheres.

O primeiro curso será sobre Educação Financeira para Mulheres Empreendedoras e ocorrerá no dia 11 de novembro, às 15h. As aulas são certificadas e totalmente online — com duração de 1h30. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site: https://aliancaempreendedora.org.br/tamojunto/cursos-facilitadores/

A iniciativa ajudará mulheres a organizarem suas finanças pessoais e de seus negócios. “Queremos proporcionar a elas condições de trabalho dignas e oportunidades de projeção econômica e social”, destaca Liziane, frisando que, no cenário atual, o projeto tem uma relevância ainda maior, uma vez que a pandemia impactou duramente o mercado de trabalho. A atuação parlamentar da deputada prioriza ações voltadas ao protagonismo e empreendedorismo feminino visando o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

No Rio Grande do Sul o curso é ofertado com o apoio da deputada estadual Franciane Bayer, da Defensoria Pública do RS, da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do RS e da Aliança Empreendedora.

