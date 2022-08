Tecnologia Cursos online: saiba qual a melhor forma de escolher e evitar cair em golpes

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compras de cursos online cresceram durante a pandemia no Brasil. (Foto: Reprodução)

Com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas se viram isoladas e obrigadas a se adaptar com o novo modelo de trabalho em home-office. Porém, além disso, outras coisas precisaram ser adaptadas, dentre elas a forma de adquirir novos conhecimentos. Sendo assim, muita gente passou a buscar cursos online sejam eles gratuitos ou pagos, como forma de aperfeiçoamento profissional.

O censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (Inep),aponta que a quantidade de matriculas em cursos online teve um salto de 378,9% entre 2009 e 2019. Enquanto no primeiro ano eram eram 330.000 estudantes, no último mais de 1 milhão e meio de pessoas investiram em algum curso EAD.

O Breno Blandy, especialista em infoprodutos e marketing digital, explica o porque disso acontecer, além do fator pandemia.

“Realizar cursos on-line é a melhor forma de transformar a própria vida sem sair de casa. Antigamente cursos e treinamentos de qualidade eram exclusivos das grandes capitais, hoje estão a um clique de qualquer um, independente da região na qual resida. Além disso os cursos on-line democratizaram a educação, e baratearam seus custos, um vez que gravar um treinamento demanda bem menos energia do professor, que pode gravar de casa, sem se deslocar, não demanda locação de espaços, impressão de material etc. Basta uma webcam e acesso à internet para a realização de uma aula on-line”, pontuou.

Ainda de acordo com Breno, a pandemia acelerou esse mercado de 3 a 5 anos. Porém, com o retorno das atividades presenciais o número caiu, mas ainda permanece estável.

“Acredito que a pandemia acelerou de 3 a 5 anos o mercado de cursos on-line. Quem preferia cursos presenciais se viu obrigado a experimentar a treinamentos on-line. No ápice da pandemia percebeu-se um aquecimento gigantesco no mercado de educação on-line. As pessoas queria aproveitar o tempo em casa para aprender e se qualificar. Após o período crítico houve uma queda, as pessoas retomaram suas vidas e voltaram a não ter tanto tempo livre. Porém houve um aumento no mercado, e o número de pessoas que realizaram seu primeiro curso on-line cresceu consideravelmente”, afirmou.

Como escolher o curso certo e desconfiar de certas propostas?

A melhor forma de escolher é pesquisando inicialmente no Google. Em seguida é de extrema importância buscar referências sobre a instituição em sites como ReclameAqui, Google Avaliações.

Lembre-se que em qualquer curso on-line você possui o direito de cancelamento sem custo algum, por 7 dias. Ou seja, ao comprar, acesse a área do aluno, assista algumas aulas e decida se realmente o curso atende às suas expectativas.

Sempre que a promessa for muito irreal, prometer ganhos fantásticos e de forma fácil, cabe uma pesquisa mais aprofundada. A internet está cheia de cursos prometendo ganhos rápidos, dinheiro fácil e negócios miraculosos. É necessário cautela nessas horas.

Também vale pesquisar o Instagram do professor/expert e entender realmente se a pessoa é quem ela diz ser.

