Leandro Mazzini Custo Brasil

Por Leandro Mazzini | 12 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Crédito: Izânio Façanha)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Reclama-se muito, necessário e com razão das críticas, da posição dúbia do Presidente Bolsonaro sobre o Judiciário e a democracia. Mas a turma da toga também não se ajuda. Dia desses um cidadão de Brasília visitou a sede de um tribunal superior e ficou pasmo com o cenário. Do estacionamento até o gabinete do magistrado, encontrou oito assessores. Um recepcionista de garagem, um guia de elevador, um vigia de guarda-volumes, motorista, dois seguranças e duas secretarias. Todos para o mesmo ministro. O Judiciário acaba de se auto-reajustar os salários em 18%!

Eleições nas mídias

A sétima edição do índice de relevância dos presidenciáveis nas mídias digitais, da Cortex, monitorou os quatro principais presidenciáveis: Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Bolsonaro é o candidato com melhor desempenho quantitativo, porém na análise qualitativa Bolsonaro perde, tendo mais menções na bolha progressista que é contrária ao seu discurso. Lula fica em segundo lugar nas menções na bolha progressista que é a favor das suas declarações.

Disputa pelo TRF6

A disputa continua acirrada nos bastidores do Judiciário para a composição do novo Tribunal Regional Federal da 6ª Região que será inaugurado em Belo Horizonte (MG). Saiu a lista ôctupla dos nomes pré-selecionados indicados pelo STJ: Glaucio Ferreira Gonçalves, Klaus Kuschel, André Prado, Simone Lemos, Vanila Moraes, Luciana Pinheiro, Pedro Felipe Santos e Miguel Angelo. Destes juízes federais, seis serão escolhidos pelo Presidente Bolsonaro.

Comércio respira

O Dia dos Pais está na lista de datas sazonais que mais movimentam o comércio brasileiro. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revelou que 63% dos consumidores vão comprar presentes para os pais. O comércio online espera um faturamento de R$ 6,4 bilhões, o que representa um crescimento de 2,9% em relação a 2021, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Carta da CNBB

A carta em defesa da democracia, organizada por juristas e lida ontem em evento organizado pela Faculdade de Direito da USP, não contou com a assinatura da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em breve a CNBB vai lançar sua própria carta em favor da democracia, sem viés político. Nos últimos anos, os bispos e padres se mostraram mais para a centro-direita.

Dependência

Um levantamento da insurtech Amar Assist aponta que 72,7% dos brasileiros conhecem pessoas que ficaram sem nenhum recurso financeiro, inclusive para comprar comida, após a morte do chefe de família. Além disso, 60% das pessoas disseram não possuir nenhuma cobertura assistencial antes de ativar o Seguro de Vida Gratuito da plataforma digital.

ESPLANADEIRA

# Pós-graduação UNIASSELVI lançou seis novos cursos.

# Intelbras reciclou 643 toneladas de materiais no primeiro trimestre de 2022.

# Empresas incentivadas pela Sudene investem mais de R$ 200 milhões e geram 233 novos empregos nos estados onde estão localizadas.

# ChangeX e Fundação LEGO lançam fundo social de R$850.000 para apoiar projetos de aprendizagem lúdica em todo Brasil.

# Conceito Editorial lança amanhã livro “Barro Preto”, de Chico Brant.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas e Sara Moreira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Leandro Mazzini