Celebridades Da depressão ao emagrecimento, Bruna Marquezine abre o coração ao falar sobre corpo

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

"Não deixo de comer o que eu quero", disse a atriz Foto: Divulgação/Iude "Não deixo de comer o que eu quero", disse a atriz. (Foto: Divulgação/Iude) Foto: Divulgação/Iude

Bruna Marquezine recebeu julgamentos na internet pelo formato de seu corpo. A atriz, durante o carnaval, foi alvo de críticas cruéis por ter emagrecido. Em entrevista à revista Vogue, a artista lamentou a polêmica pelo culto ao padrão de beleza.

“Eu nem rebato mais [os comentários], até porque não é nenhuma novidade. Eu não entendo como as pessoas têm paciência de consumir tanto do mesmo assunto”, desabafou. A atriz ainda avaliou o shape atual, confirmando ter perdido peso com acompanhamento médico. “Sim, estou mais magra. Emagreci da forma mais saudável possível, faço exames semestralmente – amo fazer exames, inclusive”, detalhou

A atriz relatou ainda como conseguiu superar a depressão. De acordo com ela, a ajuda médica foi essencial. “Foi quando encontrei meu médico/terapeuta/amigo/conselheiro. Ele enxergou o que eu estava fazendo de errado, tanto na alimentação, como na questão do estresse, hormônios, etc. Fui me cuidando e ficando saudável”, relevou a artista que, na sequência, revelou sua relação com o corpo: “O principal objetivo é sempre cuidar da saúde e depois da aparência. Não vejo problema em buscarmos a nossa melhor versão desde que sua prioridade seja saúde”.

Bruna explicou que o emagrecimento não foi à toa e, na verdade, teve a ver com seu último papel na TV em “Deus Salve o Rei”, exibida pela TV Globo. “Meu corpo é meu instrumento de trabalho, e eu decidi que gostaria de emagrecer para o papel. Foi uma decisão que tomei sozinha. Sim, estou mais magra. E não perdi uma quantidade absurda de peso. Não deixo de comer o que eu quero. E é uma hipocrisia as pessoas usarem como desculpa o argumento da preocupação com a pessoa que está muito magra. O que é não estar aparentemente saudável?”, garantiu.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário