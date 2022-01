Porto Alegre Dados do coronavírus no sistema do e-SUS voltam a ser atualizados

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Com a nova chave de acesso, a partir desta segunda-feira, a Procempa irá iniciar a atualização dos dados atrasados Foto: PMPA/Divulgação Com a nova chave de acesso, a partir desta segunda-feira, a Procempa irá iniciar a atualização dos dados atrasados. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Procempa, recebeu do Ministério da Saúde a chave de acesso que possibilita à Secretaria Municipal de Saúde atualizar os casos de Covid-19 no e-SUS Notifica, sistema nacional de controle da doença. Com a nova chave de acesso, a partir desta segunda-feira (10), a Procempa irá iniciar a atualização dos dados atrasados.

Desde o dia 11 de dezembro, em função de um ataque hacker sofrido pelo sistema do Ministério da saúde, não se tinha atualização dos casos de Covid-19 de Porto Alegre no sistema do e-SUS. Devido a essa atualização, deverá ocorrer um salto no número de casos de Covid-19 referentes à Capital.

Desde de julho de 2020, Porto Alegre atualizava diariamente os dados de suspeitas e casos confirmados de Covid-19 registrados no sistema do Município: Gercon Notificações. As informações eram registradas pelos postos de saúde diariamente e a Procempa fazia a atualização no sistema do Ministério da Saúde.

O ataque hacker não prejudicou apenas a relação dos dados atualizados de Covid-19 no Brasil. Também houve dificuldade por parte dos postos em registrar atendimentos e procedimentos no sistema do E-Sus durante o período de resolução do problema.

