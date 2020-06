Rio Grande do Sul Daer realiza melhorias no pavimento da rodoviária de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

O objetivo dos serviços é reduzir imperfeições do pavimento. Foto: Divulgação Daer

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) iniciou nesta semana a restauração do pavimento da rodoviária de Porto Alegre. Os serviços abrangem as áreas de embarque e desembarque de passageiros e de circulação de ônibus.

“Esses reparos já estavam na programação do Daer e, em virtude da pandemia do coronavírus, é um momento oportuno para realizá-los. Devido à redução na movimentação de pessoas, evitaremos transtornos tanto para os passageiros quanto para as empresas. Dessa forma, quando o serviço estiver normalizado, todos serão beneficiados pelas melhorias”, destaca o diretor de Transportes Rodoviários, Lauro Hagemann.

Além da restauração dos trechos deteriorados, ocorrerá a implantação de uma nova camada de asfalto. “Com o nivelamento do pavimento, será possível proporcionar maior conforto dentro dos ônibus que acessam a rodoviária, reduzindo a oscilação quando os veículos acessarem a área interna”, complementa.

Segundo a superintendente de terminais rodoviários, Luciana Azevedo, também serão executados reparos nas caixas pluviais, aprimorando as condições de drenagem da pista em dias de chuva.

As atividades na rodoviária de Porto Alegre ocorrem por meio do contrato de conserva da 1ª Superintendência Regional de Esteio e estão previstas para serem concluídas no sábado (13).

