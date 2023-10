Política Dança em evento no Ministério da Saúde constrange o PT e atiça a oposição

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Oposição critica dança "inapropriada" em evento da Saúde. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma apresentação de dança realizada no 1º Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil, realizado na última semana, está sendo alvo de críticas de opositores ao governo Lula. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma pessoa cantando uma música e uma dançarina em coreografia classificada pelos críticos como “erótica”.

Ex-ministro da Casa Civil durante a gestão de Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP) condenou as cenas. “Chocante como a ideologia contaminou o governo do PT!!! É um seminário de Atenção Primaria do Ministério da Saúde!!! Atenção primária é isso aí? É isso que salva vidas num sistema que a OMS colocou em 125º lugar? O cupim identitário está corrroendo o governo por dentro. E Brasil real vê chocado tudo isso”, escreveu.

O encontro promovido pelo Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde tem como intuito apoiar a implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), com o compartilhamento de ideias e experiências, ampliação do diálogo, estímulo à gestão participativa e construção da agenda de territorialização da promoção da saúde no País.

Em nota, o Ministério da Saúde lamentou o ocorrido e afirmou que a apresentação “surpreendeu pela coreografia inapropriada”. “O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente.”

O órgão de saúde explicou ainda que a programação do evento contou com a apresentação de sete grupos artísticos nos intervalos dos debates e assumiu que “uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada”.

Nota do Ministério da Saúde

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde promoveu o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa). O objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural.

A programação contou com a participação de sete grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada.

O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente.

