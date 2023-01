Esporte Daniel Alves ficou 15 minutos trancado no banheiro com mulher

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Jogador foi preso preventivamente na Espanha após acusação de agressão sexual. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Daniel Alves está preso preventivamente na Espanha desde sexta-feira, após ter sido acusado de cometer agressão sexual contra uma mulher em balada na Catalunha. Após a análise de imagens de segurança da boate, uma das versões dada pelo jogador em depoimentos à polícia foi desmentida.

O jogador de futebol disse inicialmente às autoridades que não conhecia a suposta vítima no caso. Contudo, segundo a apuração do jornal espanhol “El Periódico”, as câmeras da boate Sutton, no último dia 30 de dezembro, apontam que Daniel Alves ficou 15 minutos no banheiro com a mulher que o acusa do crime.

Posteriormente, o lateral-direito admitiu ter tido relação sexual no banheiro com a moça. A contradição em depoimento, junto a laudos médicos da vítima, fizeram a juíza Maria Concepción Canton Martín decretar prisão provisória sem fiança ao brasileiro.

A mulher afirma que foi trancada no banheiro sem consentimento. Em relato às autoridades do caso, ela afirma que Daniel se sentou no vaso sanitário, subiu o vestido dela e a forçou a transar com ele.

O escândalo do caso fez com que o Pumas, do México, clube do lateral-direito, rescindisse o contrato com o jogador após a detenção. O brasileiro segue preso no Centro Penitenciário Brians 1, em Barcelona, na Espanha.

