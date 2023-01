Futebol Daniel Alves perde chance de morar em residência de luxo oferecida pelo Pumas

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

O lateral-direito atuaria pelo time mexicano até junho de 2023. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Diante da prisão de Daniel Alves por agressão sexual na Espanha, o jogador de futebol perdeu a oportunidade de morar numa luxuosa residência na Cidade do México oferecida pelo Pumas, que rescindiu o contrato na sexta-feira da semana passada. O lateral-direito, que já passou pelos clubes espanhóis Sevilla e Barcelona, e pelos brasileiros Bahia e São Paulo, atuaria pelo time mexicano até junho de 2023.

Segundo o portal Somos Pumas, Dani Alves teve opção de escolher a localidade de sua nova casa entre duas áreas requintadas da capital mexicana, sendo uma delas um complexo residencial de luxo em Santa Fé, e a outra nos Jardines en la Montaña em Tlalpan. O valor de cada uma delas fica entre 22 milhões de pesos mexicanos (R$ 6 milhões) e 34 milhões de pesos mexicanos (R$ 9 milhões).

O site El Futbolero informou que antes mesmo do jogador assinar o contrato com o Pumas, o clube já tinha à disposição uma residência pronta para ele.

Antes de ir para o México, Alves jogava pelo Barcelona, onde vivia no município de Espugles, numa área perto da antiga mansão de Shakira e Gerard Piqué. O lateral-direito atuou pelo time catalão em duas ocasiões: entre 2008 e 2016, e entre 2021 e 2022.

De acordo com o jornal espanhol El Confidencial, a casa do jogador era rodeada por um jardim e bastante acessível. Embora houvesse espaço para estacionar na propriedade, Alves costumava parar seu antigo Audi laranja na frente da porta. Com sua saída do clube, ele devolveu o carro, pois era um veículo emprestado pelo Barcelona.

No Brasil, Dani Alves morou numa mansão em São Paulo, onde atuou pelo time homônimo entre 2019 e 2021.

Segundo o portal AD Magazine, o imóvel possui dois pisos desnivelados, uma fachada branca e janelas do chão ao teto com molduras pretas em cada parte voltada para a rua, permitindo que o interior seja visto de fora. Ainda de acordo com o site, a mansão possui no piso inferior um jardim com churrasqueira e um escritório com biblioteca. Enquanto no primeiro andar ficam uma sala com lareira e um ambiente de conceito aberto com cozinha e sala de jantar, no segundo há dois quartos e uma sala de TV.

Na parte de trás do andar mais baixo, há outro grande jardim com espreguiçadeiras cobertas diante de uma pequena piscina em forma de L. No outro extremo do pátio, encontra-se uma grande zona social com bar, sala de jantar e uma pequena cozinha. As informações são do jornal Extra.

