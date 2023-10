Esporte Daniel Alves pode ter pena atenuada após pagar R$ 800 mil

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Daniel é acusado por uma mulher de agressão sexual na boate Sutton Club, em Barcelona. Foto: EBC Daniel é acusado por uma mulher de agressão sexual na boate Sutton Club, em Barcelona. (Foto: EBC) Foto: EBC

Ainda aguardando julgamento, o lateral-direito Daniel Alves pode ter pena reduzida pela metade em caso de condenação no processo por agressão sexual a que responde na Espanha. A informação aponta que o pagamento de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) como mecanismo de “atenuante de reparação de dano causado”, que seriam destinados à vítima. O jogador está preso pelo caso, em investigação desde janeiro.

De acordo com o Uol, o pagamento foi feito no início de agosto pela defesa do jogador. A advogada Miraida Puente, que representa o jogador, teria feito o depósito. A situação é prevista no Código Penal da Espanha, e os valores seriam destinados à vítima em caso de condenação.

Daniel é acusado por uma mulher de agressão sexual na boate Sutton Club, em Barcelona. O episódio teria ocorrido em dezembro. A precisão é que o julgamento ocorra ainda este ano.

Nova estratégia

Depois de quase nove meses preso, Daniel Alves considera pela primeira vez declarar-se culpado na acusação de agressão sexual. Preso desde 20 de janeiro em Barcelona, o jogador já contou cinco versões diferentes sobre o que aconteceu na noite de 30 de dezembro de 2022, quando a jovem o denunciou. Agora, a nova estratégia da defesa é admitir o ato, visando a reduzir a pena. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo.

A decisão é consequência da entrada da advogada Inés Guardiola no caso. Especializada em agressão sexual e direito penal, a nova responsável pelo caso substituiu Cristóban Martell, que acompanhou o jogador desde a prisão, e assumiu no início do mês. Segundo a imprensa espanhola, a magistrada já estaria negociando com a juíza um acordo para a admissão de culpa.

Ex-mulher

Em agosto, a modelo Joana Sanz fez um desabafo nas redes sociais em meio ao processo criminal contra o ex-marido Daniel Alves.

Até então, em entrevistas e postagens, a espanhola havia criticado a infidelidade do brasileiro, mas dito acreditar que ele era inocente. Desta vez, uma postagem da modelo fez os seguidores apontarem uma mudança de tom, com uma possível indireta para o lateral.

“As mulheres querem um homem a quem admirar, não a quem educar”, diz a mensagem publicada pela modelo, atribuída a Marilyn Monroe.

Em outras postagens, a espanhola mostrou mensagens de ódio enviadas a ela pelas redes sociais. Numa delas, um internauta diz que a modelo “vai morrer logo”. Em julho, Joana Sanz já havia ido às redes sociais desabafar sobre a perseguição que tem sofrido na internet.

